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Aister concluye la construcción de dos embarcaciones de prácticos para Honduras

El astillero de Moaña ya realizó las pruebas de mar de los barcos «San Lorenzo» y «Merendón», encargados por la Empresa Nacional Portuaria (ENP) del país centroamericano

Los barcos de prácticos «Merendón» y «San Lorenzo», construidos por Aister para Honduras.

Los barcos de prácticos «Merendón» y «San Lorenzo», construidos por Aister para Honduras. / Aister

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Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

La ría de Vigo acogió en las últimas semanas las pruebas de mar de las embarcaciones San Lorenzo y Merendón, dos barcos de prácticos que correspondían al contrato anunciado el pasado año por Aister Aluminium Shipyard. El astillero de Moaña ha concluido la obra y desvela su destino: las unidades fueron encargadas por la Empresa Nacional Portuaria (ENP) de Honduras.

La empresa comunicó el pasado octubre que había logrado el pedido de dos lanchas de prácticos con destino a Centroamérica. Para ello, desarrolló una versión de su modelo de embarcación MZ12, que hasta ese momento había estado vinculado a la producción de patrulleras.

La «Merendón» y la «San Lorenzo», durante las pruebas de mar.

La «Merendón» y la «San Lorenzo», durante las pruebas de mar. / Aister

Los MZ12 Pilot tienen 12 metros de eslora por 4 de manga y cuentan con un monocasco en V profunda construido íntegramente en aluminio. Según Aister, «han sido diseñadas y optimizadas para satisfacer los requerimientos operativos específicos de sus puntos de destino en el país centroamericano». En concreto, la San Lorenzo trabajará en el Puerto Henecán, mientras que la Merendón lo hará en Puerto Cortés, la principal infraestructura portuaria del país.

Las pruebas de mar y la conclusión de esta obra llegan escasos días después de la visita al astillero del presidente del consejo territorial de Saint-Pierre et Miquelon, Bernard Briand. El responsable de esta colectividad, el último vestigio francés en Norteamérica, acudió a las instalaciones de Meira para comprobar el avance de la obra del catamarán de pasaje con espacio para carga rodada.

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Durante la visita, Aister avanzó con la colocación de la estampa de popa del barco, la última cuaderna que completa la estructura del catamarán de aluminio que tendrá por nombre Janot. Se trata de una obra de 4,3 millones de euros y el propio Briand estuvo acompañado por un representante de la oficina de arquitectura naval Chartwell Marine, Christophe Rident, y también Rob Young, responsable de la inspección técnica, a cargo de Marine Design Solutions.

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