Vegalsa-Eroski revalida su compromiso con el Xacobeo: el nuevo convenio se fija en 1 millón de euros

El director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, renuevan por sexto Año Santo consecutivo el compromiso de colaboración entre la empresa de alimentación y el organismo público, encargado de organizar la programación. El convenio se fija en un millón de euros, que servirá para llevar actividades culturales de todo tipo a diferentes puntos de la geografía gallega y a reforzar elementos del Camino, como Patrimonio. Por otro lado, Vegalsa-Eroski incorporará el logo del Xacobeo 2027 a sus bolsas y, por primera vez, también a sus productos de origen gallego, como la leche y las conservas.

"Renovamos un compromiso que xa forma parte da nosa historia. Estivemos presentes nos anos 1999, no 2004, 2010 e no Xacobeo da pandemia, que foron realmente dous anos e que se celebrou tanto en 2021 e 2022. Queremos seguir estando ao lado dun acontecemento que representa moito dos valores que Galicia, como a hospitalidade, o respecto polo patrimonio, a nosa cultura. O Xacobeo é moito máis que colaborar nun evento de relevancia internacional", expresó Ferreño después de la firma.

Vegalsa-Eroski cuenta en la actualidad con casi 300 establecimientos en Galicia, Asturias y Castilla y León, "un magnífico escaparate para o producto galego", y su director general reconoce que se siente la presencia turística cada vez más en sus tiendas. "Mediante a nosa aportación, que é dun millón de euros para o Xacobeo 2027, buscamos apoiar a promoción e a divulgación do evento do Ano Santo", comentó Ferreño.

"Xacobeo son moitísimas cousas, natureza e paisaxe; son rías, e mar, gastronomía, e alimentación local. Son festas populares e patrimonio cultural, de música. Interminable, unha riqueza única da que podemos estar moi orgullosos. É unha presentación universal a través dos itinerarios dun roteiro milenario, dos peregrinos medievais que viñan e aos camiñantes de agora. Unha experiencia francamente inigualable", explicó el director general de Vegalsa-Eroski.

Hasta 700 candidaturas culturales

Entre los datos de nueve millones de turistas en 2025 y el crecimiento de un 6% de peregrinos en el Camino, con cifras rondando los 600.000 caminantes, se mira al Xacobeo 2027 en búsqueda de un récord. El comisario Gómez Román describe a Velgasa-Eroski como "un socio estratéxico e recorrente" y celebra la aportación de la empresa para "un Xacobeo de todos e para todos".

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"Vamos intentar conseguir a mellor programación, na que tamén estamos traballando. O Xacobeo é moito máis que o Camiño; é cultura e música, son actividades, son exposicións, son probas deportivas, son cuestións escénicas. Abrimos este ano por primeira vez unha convocatoria para que todo o mundo presente os seus proxectos no Plan Director de Patrocinios, no que estamos traballando para definir a programación. Temos máis de 700 candidaturas", resolvió Gómez Román.

Fuente: La Opinión A Coruña