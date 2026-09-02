Ritz-Carlton Yacht sigue sin carburar: la última dueña del astillero vigués Barreras duplica pérdidas hasta junio

The Yacht Portfolio es la sociedad holding a través de la cual el conglomerado Cruise Yacht, que utiliza The Ritz-Carlton Yacht Collection como marca comercial, gestiona la operativa de tres cruceros de lujo: Evrima, Ilma y Luminara. El primero fue la construcción 1705 de Hijos de J. Barreras, que acabó en liquidación con este buque en cartera y cuando su propiedad estaba en manos, precisamente, de Cruise Yacht. A pesar de haberse librado de cualquier responsabilidad por la quierba del centenario astillero vigués, de haber contado con un blindaje multimillonario de fondos públicos o el respaldo también mayúsculo del Estado francés —Ilma y Luminara se fabricaron en Chantiers de L'Atlantique—, la naviera sigue en números rojos.

Como desgranó FARO el pasado mes de junio, la compañía tuvo que solicitar un aplazamiento en el pago de la deuda y varias aportaciones extra de capital a sus accionistas. Estos movimientos todavía no han permitido a Yacht Portfolio generar un resultado positivo. Bien al contrario, las pérdidas en el primer semestre se incrementaron hasta los 146 millones de dólares, frente a los 78 millones negativos del mismo periodo de 2025. Sí anotó un fortísimo aumento de las ventas de billetes, hasta los 203 millones hasta junio, aunque la ocupación de sus barcos ha caído en seis puntos, hasta apenas superar el 50%. « Este descenso debe interpretarse en el contexto de la importante ampliación de capacidad de la compañía, que creció un 50% durante el trimestre y un 55% en el acumulado del año», ha apuntado el grupo en una comunicación a sus socios. La tarifa media diaria por pasajero aumentó hasta 1.993 dólares durante el trimestre (+7%).

R.V.

Solo en el mes de mayo, como constató en su anterior informe trimestral, Cruise Yacht se vio obligada a prorrogar con Crédit Agricole el pago de más de 171 millones de dólares, utilizados para la construcción de las unidades Ilma y Luminara, cuya amortización se ha suspendido hasta 2028. Pero, además, el día 22 recibió una inyección extraordinaria de 167 millones de sus accionistas; en lo que va de año estas aportaciones de capital alcanzan ya los 192 millones (1.060 millones desde la puesta en marcha del proyecto). El fondo Oaktree es el máximo accionista de la compañía y fue, desde febrero de 2021 y hasta su liquidación final, el propietario de Hijos de J. Barreras, entonces mayor astillero privado de España.

El mismo informe dio cuenta además de que la línea de préstamo suscrita con CaixaBank —que lidera un pool de bancos españoles—, por otros 299 millones de dólares, quedó vencida con fecha del 31 de diciembre de 2025. Esta última línea sí fue la utilizada para financiar el crucero Evrima; la naviera ha recibido una «dispensa» temporal, con lo que no se ha producido una ejecución del préstamo.

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El buque Evrima llevará para siempre a sus espaldas la huella indeleble del astillero Barreras: fue el último barco en abandonar a flote las instalaciones de la compañía, todavía operativa: nunca regresó, pese a que su armadora era la propietaria de la atarazana de Beiramar y había firmado la construcción, también en Vigo, de toda su flota.