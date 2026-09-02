La OTAN echa raíces en la industria viguesa: selecciona la plataforma creada por Vig-Sec Drone entre 15 proyectos a nivel mundial

La OTAN echa raíces en la industria viguesa. En este caso, a través de la empresa Vig-Sec Drone, la firma asentada en Nigrán y Lugo que se está consolidando en el ecosistema de defensa y seguridad con los países de la Alianza. La organización ha seleccionado la solución tecnológica gallega Suite Acre entre los 15 proyectos elegidos para pasar a una fase clave en el marco de la aceleradora tecnológica Diana (siglas para Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic). Como reconoce el CEO de la empresa, Rubén Gil, se trata de una parte «más centrada en el desarrollo del negocio que de tecnología» y con la que aspiran a crecer en el entorno del Báltico y en Estados Unidos. «Al fin y al cabo es una tecnología que está validada por la OTAN, que cumple con los estándares y es garantía de innovación, con un componente de creación de tecnología con la visión de las necesidades que tienen los países de la Alianza», comenta.

Vig-Sec Drone fue creada en 2019 por los hermanos Rubén y Noelia Gil. Sin embargo, no fue hasta finales de 2022 cuando realmente empezó su actividad, iniciando los desarrollos en enero del siguiente año. La idea era crear Suite Acre, una solución que posibilita coordinar la utilización de drones propios al mismo tiempo que favorece la defensa frente a los aparatos enemigos. «Esto permite seguir operando con nuestros drones mientras se toman medidas contra una amenaza, reduciendo el riesgo de afectar a medios propios», comenta Gil.

Tras pasar por aceleradoras como la BFAero, la OTAN identificó a Vig-Sec Drone para participar en Diana entre las más de 4.000 empresas que se presentaron. Además de una ayuda a fondo perdido de 100.000 euros, aquello abrió las puertas para potenciar y evolucionar el software e iniciar contactos con algunos países. Ahora es el turno de la fase Misión Track, lo que hace que las empresas seleccionadas dispongan de un apoyo económico de otros 300.000 euros para que puedan participar en ejercicios de demostración, con seis meses para presentar su tecnología a los diferentes ministerios de defensa de la Alianza Atlántica.

El software Suite Acre desarrollado por Vig-Sec Drone. / Vig-Sec Drone

«Ahora pasamos a la fase de adopción de tecnología», resume Gil, «a la que acceden las empresas que tuvieron tecnología más madura y estratégica para la OTAN».

Crecimiento

A partir de esta nueva fase, los planes de los hermanos Gil pasan por crecer de forma exponencial. De los 29 trabajadores actuales pasarán a 52 dentro de un año y de los algo más de 300.000 euros de facturación de 2025 esperan rozar el millón de euros al cierre de este. «El plan de negocio pasa por multiplicar por tres cada año la facturación. Es el objetivo», comenta el CEO.

Para logra estas metas, desde Vig-Sec Drone cuentan con exprimir tanto las buenas relaciones ya cosechadas, como es el caso de las forjadas en Estonia, como la formación de nuevas alianzas gracias a su participación en los principales ejercicios de la OTAN. Un ejemplo es la nueva edición de Repmus, uno de los principales ejercicios multinacionales dedicados a la experimentación e integración de sistemas no tripulados, que se celebra en la península de Troia (Portugal) hasta el 25 de septiembre y que reúne a 43 países y 152 empresas proveedoras de tecnología dual.

La firma ya participó con Suite ACRE en otros ejercicios y operaciones como ATLAS, Steadfast Dart y Spring Storm. Además, a finales de septiembre, Vig-Sec Drone también participará en el ejercicio Drone Shield 2026, en este caso en República Checa.

Junto a estos planes presentes y futuros, Vig-Sec Drone también espera ampliar sus oficinas en Porto do Molle, Nigrán. Un crecimiento fulgurante que comenzó con la Policía Local de Vigo como primer cliente. Desde entonces ha ido incorporando a otros como la Udrume, la Brilat o los cuerpos de seguridad de la Generalitat Valenciana y Catalunya, entre otros.

La OTAN y Vigo

Con la consolidación de Vig-Sec Drone en el ecosistema de la OTAN, la organización echa raíces en el área de Vigo, donde está encontrando importantes activos en el nicho aeroespacial y de los vehículos no tripulados. «Existe una muy buena cantera», destaca Rubén Gil.

Empresas como Centum, UARX Space, Marine Instruments o Seadrone tienen o tuvieron relación con la organización y sus ejercicios internacionales. Uno de los casos más reciente es de Kreios Space: la firma gallega culminó con éxito el programa Diana, lo que le permitió establecer contactos de calado con algunos países, como es el caso del Ministero della Difesa de Italia.