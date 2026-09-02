Ganadores y perdedores del empleo en Galicia: así cambia el mapa al final del verano

Agosto nunca es un buen mes para el mercado laboral. Las contrataciones en los sectores que más tiran del empleo en verano, como la hostelería y el comercio, se frenan con los últimos coletazos de la temporada turística y muchas ramas de actividad están a medio gas por el parón estival, especialmente en las aulas. Ese patrón se ha repetido este año: Galicia destruyó una media de 1.466 puestos de trabajo con respecto a julio y las listas del paro crecieron en 2.369 personas en un mes, según las cifras difundidas este miércoles por el Gobierno.

Aunque agosto no deparó sorpresas en un mercado caracterizado por la estacionalidad, este año las estadísticas reflejan algunas variaciones con respecto a años anteriores por el efecto de la regularización extraordinaria de extranjeros. La entrada al empleo de migrantes al amparo de ese proceso atenuó la pérdida de cotizantes, en un escenario en el que a cierre de mes se contabilizaban 13.784 altas de afiliados extranjeros vinculadas a la regularización en Galicia. Pero, al mismo tiempo, contribuyó a que el paro registrado creciese con más intensidad que cualquier otro agosto desde que hay registros.

La cara y la cruz del empleo: turismo y educación

Con ese telón de fondo, la Seguridad Social registró una media de 1.134.483 afiliados tras perder 47 al día en promedio en relación a julio, lo que se traduce en una caída del 0,13%. Es inferior a la que se produjo en agosto de 2025. La regularización, que se desarrolló entre mediados de abril y finales de junio pero cuyos efectos se siguen percibiendo en las estadísticas de empleo, contribuyó a esa moderación.

Aun así, no evitó la pérdida de cotizantes en un mes en el que diversos sectores prácticamente se detienen. En ese escenario, la educación fue la rama en la que más puestos de trabajo se destruyeron: unos 2.650 en Galicia (-4,4%), sobre todo por el parón en academias y centros de idiomas más que en colegios e institutos. Le siguieron las actividades profesionales científicas y técnicas con 1.357 afiliados menos (-2,1%).

En el lado opuesto, la hostería fue la rama con mejor comportamiento al registrar 1.458 trabajadores más (+1,5), aunque la contratación perdió dinamismo con respecto a julio al tocar a su fin la campaña estival. En positivo también contribuyeron las actividades sanitarias y de servicios sociales, con casi un millar de empleos más (+0,8%).

La mayor subida del paro para un mes de agosto

En lo que respecta al desempleo, agosto se despidió con una media de 109.691 personas anotadas en el antiguo Inem en Galicia, lo que supone 77 más al día que en julio. En términos relativos, la subida fue del 2,2%, la más intensa para el octavo mes del año desde que hay registros.

Por sectores, los servicios encabezaron el aumento del paro registrado, con 1.800 inscritos más en las oficinas de inserción. También sumaron desempleados la construcción (111) y la industria (68). Únicamente el sector primario redujo el contingente, aunque con apenas 56 inscritos menos, en un mes de actividad en el campo. En el aumento del paro también influyó la regularización de extranjeros.

Las listas sumaron 544 personas llegadas de otros países más que en julio (+4,5%), lo que situó la cifra de parados foráneos en 12.486 en Galicia.

Noticias relacionadas

Los datos del conjunto de España

En el conjunto de España, el comportamiento del mercado laboral siguió el mismo patrón que en Galicia, con una subida del paro menos intensa pero mayor ritmo de destrucción de empleo. La Seguridad Social se dejó por el camino 162.840 cotizantes con respecto al nivel de julio, lo que dejó el total de afiliados en 22.345.226. En cuanto al desempleo, pasaron a engrosar las listas 44.419 personas más, lo que situó el total de parados en 2.355.918. La regularización de extranjeros dejó huella en los datos a nivel estatal, en un mes en el que España ganó 39.500 cotizantes de otras nacionalidades, si bien el colectivo también contribuyó a engordar el registro de parados.

Fuente: El Correo Gallego