Fotónica
La fábrica de chips viguesa Sparc Froundry cambia de nombre: nace Ardora III-V
La empresa abraza una «nueva identidad corporativa» para avanzar en su fase de desarrollo industrial y expansión internacional
R. V.
Cambio de tornas en la fábrica de chips fotónicos viguesa. Sparc Foundry, como se le conocía hasta ahora, pasa a llamarse Ardora III-V, una nueva identidad corporativa que «refleja la evolución estratégica de la compañía y la ampliación de su alcance tecnológico al mercado de semiconductores compuestos». Según la firma, supone el avance en su fase de desarrollo industrial y expansión internacional.
«La nueva identidad proporciona una plataforma distintiva, escalable y coherente que acompaña el crecimiento de la compañía en los mercados internacionales, refuerza su posicionamiento estratégico y condensa en dos palabras tanto sus raíces locales como su especialización tecnológica», explican desde Ardora III-V.
El CEO de la compañía, Francisco Díaz-Otero, señala que «es mucho más que una nueva identidad»: «Refleja mejor la empresa que somos hoy y la ambición que hay detrás de lo que estamos construyendo en Vigo».
La transición a Ardora III-V responde también a la necesidad de diferenciar a la empresa en el mercado global, consolidar su posicionamiento estratégico y reflejar su evolución hacia una foundry con vocación industrial. Este cambio de identidad no altera la esencia de la compañía: su misión, su equipo, sus capacidades tecnológicas y sus alianzas estratégicas permanecen inalterados.
El nombre de ardora hace referencia al fenómeno bioluminiscente visible en las rías gallegas. La denominación III-V hace referencia a la familia de materiales que constituye la base de las capacidades tecnológicas de la empresa. La combinación de ambos conceptos conecta las raíces gallegas de la compañía con las tecnologías que desarrolla y captura el equilibrio entre identidad local, excelencia tecnológica y ambición global.
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