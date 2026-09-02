Cirsa y Lottomatica acuerdan su fusión para crear un gigante mundial del juego

Cirsa y Lottomatica han alcanzado un acuerdo vinculante para fusionarse mediante una operación transfronteriza intracomunitaria que supondrá la absorción de la compañía catalana por parte del grupo italiano. La operación dará lugar al segundo mayor operador cotizado de juego y apuestas deportivas del mundo, según ha comunicado este miércoles Cirsa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ambas compañías superaron los 2.200 millones de euros de ingresos en sus últimos resultados anuales y, una vez integradas, aspiran a alcanzar un beneficio bruto (ebitda) conjunto superior a los 2.000 millones. El volumen de negocio combinado se sitúa en torno a los 34.000 millones de euros.

Al cierre de la sesión de este martes, las acciones de Lottomatica cotizaban a 24,77 euros, mientras que las de Cirsa se situaban en 13,64 euros. Con estos precios, la operación incorpora una prima de alrededor del 21% y eleva la valoración de la compañía catalana hasta unos 2.780 millones de euros. La oferta supone además una mejora frente a los 15 euros por acción con los que Cirsa debutó en la Bolsa española en julio del año pasado.

Blackstone, accionista mayoritario de Cirsa, también ha suscrito el acuerdo con el objetivo de asumir distintos compromisos relacionados con la operación. Entre ellos figura su obligación de votar a favor de la fusión en la junta general de accionistas de Cirsa que deberá aprobarla. El fondo estadounidense continuará como principal accionista del grupo resultante, con una participación aproximada del 24% del capital. El consejo de administración estará formado por 13 miembros, de los cuales once procederán de Lottomatica y dos serán designados a propuesta del fondo estadounidense.

Ambas sociedades, líderes en sus mercados de origen, Italia y España, cuentan con una cartera diversificada de mercados muy atractivos y de alto crecimiento, con aproximadamente 115 millones de euros anuales de sinergias de caja antes de impuestos, cuya materialización se espera para el tercer ejercicio completo posterior al cierre.

La sociedad combinada conservará la denominación actual de Lottomatica, con su domicilio social, sede central y domicilio fiscal en Roma (Italia), y una segunda sede central para Cirsa en Barcelona.

4.000 millones en dividendos

Según los términos pactados, los accionistas de Cirsa recibirán 0,668 acciones de nueva emisión de Lottomatica por cada título de la compañía española que posean.

Con esta ecuación de canje, el conjunto de los actuales accionistas de Cirsa pasará a controlar aproximadamente el 32,5% del capital de Lottomatica una vez completada la integración.

Antes de que la fusión se haga efectiva, Cirsa prevé además repartir entre sus accionistas un dividendo extraordinario de unos 262 millones de euros con cargo a la prima de emisión. Se espera además que, durante los tres años siguientes al cierre de la fusión, el pago de dividendos a los accionistas alcance hasta 4.000 millones de euros.

Las acciones de Lottomatica seguirán cotizando en Euronext Milan y está previsto que, tras completarse la operación, comiencen también a negociarse en las Bolsas de Valores españolas.

La compañía española ha señalado que el cierre de la operación está condicionado al cumplimiento de distintos requisitos. Entre ellos se encuentran la aprobación de la fusión por las juntas generales de ambas sociedades, la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y que los accionistas de Cirsa que ejerzan su derecho de enajenación no representen más del 5% de su capital social.

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Cirsa y Lottomatica prevén que la fusión pueda quedar completada durante el segundo trimestre de 2027. Guglielmo Angelozzi será el presidente y consejero delegado de la nueva empresa y Laurence Van Lancker, el director financiero y consejero delegado adjunto. Por su parte, Antonio Hostench será el consejero delegado de Cirsa y Antonio Grau, su director financiero.