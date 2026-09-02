Bruselas impulsa al naval con una alianza comunitaria para «ampliar la producción y el despliegue de buques y tecnologías fabricados en la UE»

La Comisión Europea quiere potenciar la industria naval made in the EU. Para ello, impulsó este miércoles la creación de la Alianza de Cadenas de Valor Industriales Marítimas de la UE, EMA por sus siglas en inglés, con la que quiere «ampliar la producción y el despliegue de buques y tecnologías fabricados en la UE».

Aprovechando la celebración de la feria SMM de Hamburgo, Bruselas presentó esta iniciativa que se enmarca dentro de la Estrategia Industrial Marítima Europea, recientemente aprobada y que nace para reforzar la competitividad internacional del naval europeo ante el actual contexto geopolítico y su papel esencial en la autonomía estratégica del continente.

La EMA reunirá a astilleros, auxiliares, armadores, Estados miembros y sus regiones, así como a inversores e interlocutores sociales. El objetivo es «reforzar la soberanía industrial marítima» y las capacidades del sector de cara a «identificar, crear y facilitar casos de negocio» para sumar encargos apostando por la colaboración, además de identificar «las barreras que frenan la oferta y la demanda en los mercados clave». Para hacerse miembro, Bruselas ha abierto una página en la que realizar la inscripción.

La patronal comunitaria de la industria, SEA Europe, celebra la creación de la EMA y espera con ello «una mayor cooperación en todo el ecosistema de la industria manufacturera marítima europea». «Puede contribuir a convertir la Estrategia Industrial Marítima en acciones industriales concretas, uniendo al clúster marítimo, identificando oportunidades de negocio y movilizando inversiones», destacó el secretario general, Christophe Tytgat.

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«Ahora esperamos con interés trabajar con la Comisión y los socios del sector para que esta iniciativa genere resultados tangibles para el sector de la fabricación marítima de Europa», añadió Tytgat.