Parón
Sigue el conflicto en Airbus tras una nueva reunión sin acuerdo con el comité de huelga
EFE
El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) ha convocado a todos los sindicatos de Airbus para continuar negociando esta tarde en la mediación promovida por la empresa, después de que la reunión celebrada esta mañana finalizara sin acuerdo para poner fin a la huelga indefinida convocada por CGT, UGT y ÚTIL.
En la reunión de esta mañana en el SIMA entre el comité de huelga (CGT, UGT y UTIL), la dirección de Airbus y los sindicatos mayoritarios no convocantes (CCOO, ATP y SIPA), se ha cerrado el procedimiento de mediación por la huelga sin acuerdo.
Desde los sindicatos mayoritarios explican que el procedimiento de mediación por la huelga (396) se ha cerrado sin acuerdo, al no aceptar la empresa negociar con el comité de huelga mientras no se suspenda o desconvoque la huelga.
La reunión de esta tarde es el procedimiento 394, una mediación con la mesa negociadora paralela que ha creado la empresa "para evitar negociar con el comité de huelga", según los sindicatos convocantes de la movilización.
Estas organizaciones no reconocen dicho procedimiento como un foro válido para la negociación en una situación de conflicto colectivo con huelga como el actual, por lo que desde ÚTIL ya han adelantado que no acudirán a la reunión de esta tarde.
Desde los sindicatos convocantes precisan que la empresa ha cerrado unilateralmente la negociación con el comité de huelga que representan a los trabajadores "para abrir esta tarde su propio foro y previsiblemente acordar con CCOO y ATP en contra del criterio de la plantilla".
Y añaden que el comité de huelga ha expresado su disposición a continuar negociando y sigue a la espera de una respuesta de la dirección a la última propuesta que se presentó.
Fuente: El Periódico
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