Multa a Glovo por mantener a sus ‘riders’ repartiendo a más de 40 grados

La Inspección de Trabajo ha emitido una propuesta de sanción a Glovo por no detener su actividad durante una alerta roja por calor, incumpliendo así la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. La autoridad laboral considera que la empresa de reparto cometió una falta grave cuando el pasado 8 de julio, pese a la alerta roja decretada en Barcelona por las agencias meteorológicas, decidió seguir con su operativa. Ese día en la capital catalana se batió un récord histórico de temperatura, con los termómetros superando durante algunas franjas del día los 40 grados. Pese a ello, Glovo decidió mantener a los ‘riders’ en la calle y circulando, con los riesgos que ello conlleva para su salud.

A denuncia del sindicato CGT, la autoridad laboral ha abierto expediente sancionador a la compañía de las mochilas amarillas, según el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Glovo, a preguntas de este medio, afirma no haber recibido todavía la notificación de dicha infracción y está a expensas de poder analizar la resolución de Inspección.

Barcelona registró el pasado 8 de julio la temperatura más alta de su historia y, pese a los propios protocolos internos de Glovo, sus repartidores siguieron ese día llevando y trayendo paquetes por la ciudad. “Suspenderemos temporalmente el servicio en la zona afectada, para las personas repartidoras que se desplacen en bicicleta, patinete o motocicleta, hasta que finalice la alerta”, reza el reglamento interno que estableció Glovo para prevenir riesgos laborales entre sus mensajeros.

No obstante, los directores operativos de la empresa de reparto en la capital catalana no aplicaron sus propias directrices y mantuvieron la aplicación abierta, con los clientes pidiendo desde sus casas en plena ola de calor y los repartidores circulando para satisfacer esa demanda.

Este hecho supone una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales Inspección de Trabajo

Así lo ha podido constatar la Inspección de Trabajo dependiente del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya y así se lo ha remitido a las partes por escrito. Concretamente, la autoridad laboral censura a la compañía por mantener la actividad durante la franja de 12 del mediodía a seis de la tarde, cuando según el Observatori Fabra se alcanzó un pico de 40,7 grados. En las calles del Raval, la alerta roja marcó máximos de 38,3 grados.

“Este hecho supone una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales”, reza la resolución inspectora a la que ha tenido acceso este medio. Una infracción grave está penada por la LISOS por un importe de entre 2.451 euros, en su grado mínimo, y 49.180 euros en su grado máximo. Ante esos hechos probados, el Departament de Treball deberá dictaminar si decide requerir a Glovo el máximo importe por la infracción, el mínimo o un punto intermedio.

Riesgo creciente y nueva normativa

Las altas temperaturas se han convertido en una preocupación creciente entre empresas y trabajadores, ya que suponen un riesgo generalizado para la salud. Este verano un temporero falleció en Seròs (Segrià) mientras recogía fruta a más de 40 grados, durante el mediodía. Un episodio muy similar al acaecido también en la provincia de Lleida, más concretamente en Torres del Segre, y a temperaturas similares un año antes, cuando hubo que lamentar otro accidente de trabajo mortal y por el que la empresa contratante acabó siendo sancionada por negligencia y falta muy grave.

El Ministerio de Trabajo impulsó en 2023 una reforma de la normativa laboral para incluir explícitamente la obligación de detener la actividad en caso de que las agencias meteorológicas oficiales lanzaran una alerta roja por calor. La normativa explicita que la compañía que tenga a personal operando al aire libre debe interrumpir su actividad si no puede disponer medidas adicionales de protección ante las altas temperaturas.

Los sindicatos reclaman más seguridad

Los repartidores de Glovo llevan desde el verano pasado, cuando la empresa les metió en plantilla tras años de litigios y sanciones de la Inspección por emplearlos como falsos autónomos, denunciando falta de medidas de seguridad ante las altas temperaturas. Se quejan de que la compañía no les provee, por ejemplo, de agua y les invita a pedirla cuando van a recoger un pedido en un restaurante. Dicho proceder está incluido explícitamente en el protocolo interno de Glovo. “Recuerda que puedes entrar a los establecimientos de McDonald’s y Vicio para rellenar tu botella de agua de forma gratuita durante tu jornada”, afirman las directrices internas puestas a disposición por la dirección a los mensajeros.

Otra reivindicación habitual es la falta de equipos de protección individual ante el calor (EPI), gafas de sol, ropa ligera transpirable, crema solar protectora o helectrolitos para hidratarse. Según la documentación aportada por Glovo ante la Inspección, la empresa pudo certificar que había entregado equipos de protección a 40 repartidores. La plantilla de Glovo en la provincia de Barcelona supera los 4.000 trabajadores.

Las medidas preventivas incluirán la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos Real Decreto-ley 4/2023

Más inspecciones

Durante el verano pasado, la Inspecció de Treball de Catalunya realizó un total de 662 actuaciones relacionadas con los riesgos derivados de la exposición a temperaturas extremas, un 38,8% más que en 2024, detectando 124 infracciones e imponiendo multas por valor total de 700.774 euros, según el último balance oficial realizado.

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A nivel estatal, la autoridad laboral llevó a cabo un total de 10.823 actuaciones en toda España para certificar que empresas cumplían con los protocolos de seguridad. Durante las mismas pudo acreditar un total de 292 infracciones, imponiendo en sanciones un total de 1,56 millones de euros.