El italiano UniCredit confía en que Bruselas autorice la compra del alemán Commerzbank a partir de octubre

La ofensiva de UniCredit para hacerse con su rival alemán Commerzbank encara en septiembre una fase decisiva. El banco italiano prevé presentar este mismo mes ante la Comisión Europea la notificación de la operación, según el calendario recogido en el folleto de la oferta pública de adquisición (OPA) de 240 páginas.

Fuentes de UniCredit han confirmado a este medio que el proceso de autorización “está en marcha” y que podría tardar “unos meses”, sin precisar en qué fase se encuentra actualmente. La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha declinado realizar comentarios sobre el calendario y el estado actual del expediente.

El calendario recogido en el folleto de la oferta publicado por UniCredit revela que la entidad solicitó el pasado 20 de marzo la asignación de un equipo de la Comisión Europea, que registró el expediente de Competencia con el número M.12405. No obstante, las partes continúan en la fase confidencial de prenotificación, mientras que el banco italiano ha fijado para septiembre la presentación formal del expediente.

Además, el folleto fija dos calendarios muy diferentes en función del criterio de Competencia. UniCredit anticipa obtener un primer primer visto bueno por parte de Competencia entre octubre y noviembre de este año, aunque reconoce que, si Bruselas detecta dudas sobre la competencia y abre una investigación en profundidad —la llamada Fase II— la decisión podría alargarse hasta mayo de 2027.

Un gigante paneuropeo de 168.000 millones de euros

La lucha por el control del banco alemán, iniciada en septiembre de 2024, alumbrará un gigante paneuropeo con una capitalización bursátil conjunta de alrededor 168.000 millones de euros. Desde 2024, esta puja se ha topado con la resistencia de Berlín. De aprobarse, la fusión se trataría de la mayor operación bancaria transfronteriza en Europa desde la compra del banco holandés ABN Amro en 2007 por un consorcio encabezado por el Santander y el Royal Bank of Scotland. Esta operación alcanzó los 71.000 millones de euros.

Para poner la dimensión de la operación en contexto, la combinación alumbrará un grupo con activos cercanos a los 1,3 billones de euros y un valor bursátil capaz de rivalizar con el tamaño del Santander. La suma de capitalizaciones actuales de UniCredit y Commerzbank situaría el banco resultante un 7% por debajo de la entidad cántabra, aunque superaría en casi un 25% el valor actual del BBVA y en un 85% el de CaixaBank. En resumen, UniCredit-Commerzbank permitiría a Europa contar con tres entidades entre las 20 más capitalizadas del mundo, junto a Santander y BBVA.

Competencia, un obstáculo clave

Fuentes del mercado consultadas por EL PERIÓDICO no descartan que el calendario previsto por UniCredit pueda verse entorpecido o alterado como consecuencia del escrutinio de Competencia.

Aunque Bruselas prepara su anticipada reforma bancaria destinada a facilitar las fusiones bancarias para crear campeones paneuropeos en la zona comunitaria, como contó este periódico, la operación enfrenta a dos caras de la Unión Europea: la que busca derribar los obstáculos dentro del sistema bancario y la que exige un cumplimiento estricto de las normas del mercado.

Estas fuentes explican que el impulso político hacia las operaciones paneuropeas no garantiza a UniCredit un examen más favorable o más rápido.

Además del análisis de concentraciones bajo la responsabilidad del área de Competencia que dirige la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, UniCredit también se someterá a un segundo examen en Bruselas. La Comisión también exigirá otro examen bajo el Reglamento de Subvenciones Extranjeras, cuyo expediente se encuentra registrado con el número FS.100338. Mientras Competencia examinará si la operación planteará alguna amenaza a la concentración del mercado europeo, este expediente estudiará si la entidad resultante recibirá alguna ventaja económica procedente de países extracomunitarios que otorgarán una ventaja desleal.

Primer cara a cara con Berlín

Septiembre también será importante a nivel político para la operación. El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, y el consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, tendrán un primer cara a cara el próximo 14 de septiembre, según ha adelantado Reuters, tras casi dos años de resistencia del Gobierno del canciller alemán Friedrich Merz.

Aún queda recorrido para la operación multimillonaria. La OPA también queda condicionada por el visto bueno del Banco Central Europeo (BCE) y luz verde por parte de reguladores en mercados como Alemania, Polonia, Suiza y Luxemburgo, entre otros mercados con filiales relevantes. La mayoría de las autorizaciones fijadas en el folleto deberán obtenerse, según las condiciones establecidas en el folleto de la OPA, antes del 19 de junio del próximo año.