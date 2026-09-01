La inminente venta del astillero vigués Metalships frena un contrato de un buque de peces vivos para las Feroe

El Regina C, con el inconfundible sello de la oficina técnica noruega Skipsteknisk (modelo ST-118), es un buque pesquero de 80 metros de eslora entregado por Metalships & Docks a la armadora Niisa Trawl a finales de 2018. El astillero de Grupo Rodman no había vuelto a fabricar un buque de pesca desde que en 2001 entregara los barcos Soloyvag y Broegg a la armadora noruega Havfiske Fjørtoft —la compañía naval se centraría en unidades offshore— y, tras la entrega de este Regina C, solo anotó la culminación, en 2021, del crucero a vela Sea Cloud Spirit. El dique flotante permitió a la empresa liderada por Manuel Rodríguez centrarse en el segmento de reparaciones, refit o puestas a punto, en paralelo a la búsqueda activa de un comprador que ya ha encontrado. Una operación validada ya por la Autoridad Portuaria de Vigo, avanzada en primicia por FARO, y que lidera el exCEO de Google Eric Schmidt.

En el ínterin de las negociaciones con Oyster Ocean LLC —es la sociedad cabecera del proyecto de compra del astillero— Metalships ofertó con éxito la construcción de un buque para el transporte de peces vivos, un live fish carrier, licitado por la compañía Bakkafrost, como pudo comprobar este periódico. Esta compañía, con sede en Glyvrar (Islas Feroe), es uno de los grandes grupos salmoneros europeos y cuenta con una integración vertical, lo que le permite controlar la cadena desde la cría a la alimentación de los peces y su comercialización. Entre enero y junio, como divulgó ayer a sus accionistas, superó las 61.000 toneladas de producción. El buque sería similar al Bakkafossur, construido en Sefine, uno de los astilleros de Yalova (Turquía) y artífice del buque Inter Alba, que el pasado invierno se resguardó del temporal en la ría de Vigo. La unidad a la que se presentó Metalships tendría, como el Bakkafossur —109 metros de eslora y diseño de Knud E. Hansen—, capacidad para 10.000 m³ en sus tanques.

El del live fish carrier es un contrato de enorme complejidad técnica, no asumido nunca por el naval gallego. A diferencia de este tipo de buques cisterna, el que está ejecutando Freire Shipyard para la acuícola Napier es un harvest vessel, que ya realiza a bordo el sacrificio y refrigeración de los salmones. Este último barco, bautizado ya como Tauriko, podrá procesar hasta 200 toneladas de salmón por hora y podrá llevar unas 750 toneladas en sus tanques refrigerados. El encargo de Bakkafrost, con precio astillero y tax lease (el sistema de arrendamiento fiscal), ascendía a 160 millones de euros. La prioridad, no obstante, que Manuel Rodríguez nunca ha ocultado, era vender todas las acciones de Metalships y centrarse en el desarrollo de Rodman. El traspaso a Oyster Ocean, de acuerdo a las fuentes consultadas conocedoras de las negociaciones, prevé cerrase este mes de septiembre.

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Al otro lado de la ría, la hoja de ruta de Rodman avanza hacia un fortísimo esfuerzo inversor para la modernización de toda la infraestructura, en paralelo a la cristalización del acuerdo con la Gambian Ports Authority (GPA) para la rehabilitación, explotación y mantenimiento del astillero de Banjul, firmado en 2023. Ambas partes suscribieron un public–private partnership (PPP), acuerdo de colaboración público-privada. Rodman está llevando a cabo, además, el mayor contrato de su historia, de 19 patrulleras para República Democrática del Congo.