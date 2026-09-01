IA gallega en una cabina telefónica que muestra su estado de ánimo y habla

Inteligencia artificial (IA) para rescatar uno de los grandes símbolos de la comunicación, en peligro de extinción: la cabina telefónica. Es lo que han logrado las empresas Vidiv y Divina Machina, con sedes en Porriño y Vigo, respectivamente. Basta con descolgar y, tras pronunciar dos o tres palabras, la IA utilizada en este proyecto, bautizada como Gaia, identifica al instante en qué idioma le estamos hablando para poder comenzar una conversación natural sobre cualquier tema en el idioma que sea. Ahora, esta cabina, denominada 2147, da un paso más: se podrá utilizar en la mayor feria de tecnología para el hogar y el consumo del mundo, la IFA de Berlín, que se celebra entre el viernes y el martes de la próxima semana.

La versión de 2147 — una instalación interactiva inserta en una cabina telefónica cubierta de musgo — que se presentará en Alemania muestra diferencias con respecto a lo propuesto en Chile y Milán el año pasado. Explican los responsables que la inteligencia artificial «va más allá y, además de mantener una conversación de manera completamente natural con el usuario, cambiará su estado anímico en función de la contaminación del aire de la ciudad»: «Por la mañana, con el aire más limpio, es más amable y cercana; por la tarde, si hay más polución, se vuelve más arisca y gruñona. La pieza convierte un indicador ambiental en temperamento.

Además, Gaia, que es capaz de hablar en tiempo real con seres humanos sin un guion, conservando una personalidad, una memoria y un contexto narrativo propios, «controla el mundo físico del estand». Comentan los responsables del proyecto que puede accionar las luces de la instalación. «Si escucha algo que no le gusta, tiñe el espacio de rojo; si algo le agrada, de verde. Es un importante paso desde la voz hacia la acción sobre el entorno», concreta Cristóbal Olmedo, director creativo de Divina Machina. Asegura que, con este proyecto, «se lleva la tecnología hasta el punto en que empieza a rozar el arte».

La cabina con IA gallega integrada. / FdV

«Le hemos dado a Gaia una historia, una memoria y un carácter. Con eso, podemos observar cómo se relaciona de verdad una inteligencia artificial de voz con una persona, sea un niño, un adulto o alguien mayor», apunta Olmedo antes de señalar que «el límite» de esta tecnología «es infinito». «2147 se dirige a entornos B2B (de empresa a empresa) donde cada empresa quiera poner sobre la mesa una IA absolutamente disruptiva. Puede ser un museo para explicar una obra de arte o se puede introducir a Gaia en un vehículo dentro de un concesionario de coches para que los potenciales clientes puedan saber más sobre la marca, un modelo en concreto, etc.», amplía.

Divina Machina, constituido por Cristóbal Olmedo en la parte creativa y Kurt Sommer como director de operaciones, aporta la dirección creativa, el concepto, la narrativa y el diseño de la experiencia. Vidiv, compañía tecnológica desarrolladora de agentes de voz con IA para automatizar la comunicación y los procesos de las empresas, se centra en aportar la tecnología y la infraestructura de agentes de IA de voz.

El proyecto 2147, presentado por Divina Machina by Vidiv, fue Premio Nacional de Diseño en Chile en 2025 y su tecnología fue calificada como emergente en la Milano Fashion Week de 2025. La cabina ha estado expuesta en Sónar+D 2026, el congreso internacional de cultura digital, tecnología y creatividad celebrado en Barcelona y que acaparó el interés del público.

Dos charlas

Olmedo ofrecerá dos charlas en la feria IFA. Una de ellas, en el Creator Stage: este viernes de 14.30 a 15.00 horas, con una perspectiva más creativa y narrativa: hablará sobre cómo se diseñan los agentes de IA como personajes y cómo se construyen mundos, entre otros temas. La segunda charla, en el Dream Stage, contará con una visión más de gestión enfocada a entornos B2B, donde se expondrá cómo Vidiv se está integrando en las marcas, organizaciones y espacios físicos.