Galicia proyecta más del doble de viviendas nuevas rehabilitadas desde 2024

Las ayudas procedentes de fondos públicos, la falta de suelo finalista o la mayor agilidad en la tramitación explican que las viviendas a crear mediante rehabilitación tengan cada vez más peso en el sector del ladrillo. Según los datos más actualizados del Instituto Galego de Estatística (IGE), entre enero y mayo, se proyectaron en Galicia 579 propiedades de este tipo, un 31,3% más que las 441 del mismo periodo de 2025. En cambio, las previstas en nueva planta se redujeron un 27,7%, de 1.789 a 1.293.

El salto en rehabilitación es todavía mayor en comparación con los cinco primeros meses de 2024, cuando se proyectaron en la comunidad 270 viviendas, es decir, se incrementaron un 114,4%: más del doble. Las de nueva planta fueron 1.278 entre enero y mayo de 2024, cifra similar a la del actual ejercicio. La reforma gana relevancia con el paso de los años: en el mismo periodo de 2021, se contabilizaron, según las cifras del IGE, 219 viviendas a crear en rehabilitación. Fueron 1.057 validadas de nueva creación.

En enero, se proyectaron 127 edificios de nueva planta y 136 destinados a rehabilitación. En febrero, ambas categorías de edificios aumentaron hasta 168 y 171 unidades, mientras que las viviendas descendieron a 204 en nueva planta y aumentaron a 104 en rehabilitación. Marzo elevó los registros de edificios hasta 175 de nueva planta y 207 a rehabilitar; las viviendas fueron 218 y 142. El pasado mes de abril, los primeros alcanzaron 178 y 165 unidades, con 258 viviendas de nueva planta y 90 en rehabilitación.

Mayo cerró el periodo con 142 edificios de nueva planta y 194 a rehabilitar. En términos residenciales, se contabilizaron 239 viviendas de nueva planta y 177 en rehabilitación, el máximo mensual del año en esta categoría. En conjunto, los datos muestran una evolución irregular entre meses, con el mayor volumen de viviendas de nueva planta al inicio del periodo y una progresión ascendente de las actuaciones de rehabilitación hasta mayo.

Según los datos del IGE, los edificios proyectados para rehabilitar sumaron 873 unidades entre enero y mayo de 2026, frente a los 781 registrados en el mismo periodo de 2025. La cifra supone un aumento del 11,8%. En nueva planta, se contabilizaron 790 edificios, un 8,1% menos que los 860 del año anterior. La reforma de este tipo de propiedades tienen un impacto importante en sus entornos: permiten adecentar el paisaje y contribuyen a revitalizar zonas en degradación, por lo que animan a que se realicen intervenciones similares.