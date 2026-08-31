El futuro dueño de Metalships pone a la venta el superyate «Whisper»: pide 149 millones de euros

El Whisper es un superyate de algo más de 95 metros de eslora construido en el año 2014 por el prestigioso grupo Lürssen para Shahid Khan, un multimillonario de origen paquistaní que hizo fortuna como proveedor de componentes para vehículos; la revista Forbes le atribuye un patrimonio próximo a los 15.000 millones de dólares y es el propietario del equipo de fútbol británico Fulham y de los Jaguars de Jacksonville, de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Cuando lo recibió del astillero lo bautizó como Kismet, y lo puso a la venta en 2023 porque había encargado un yate todavía mayor, también Kismet, de 122 metros.

El pequeño Whisper fue renombrado así después de esta transacción, tras la que su propiedad pasó a manos de un exCEO de Google, Eric Schmidt, fiel cliente del naval vigués y, salvo contratiempo de última hora, futuro líder del proyecto de compra del astillero Metalships & Docks. En la antesala de esta operación, el empresario norteamericano acaba de poner el Whisper a la venta a través de la compañía especializada Christie Yachts, como ha divulgado el portal Boat International.

Vista parcial del costado de estribor del «Whisper» / Christie Yachts

«Dada la escasez de yates de más de 80 metros de eslora procedentes de astilleros del norte de Europa, creo que este resultará bastante interesante. Con el aumento de los costes de construcción de yates nuevos, si se construyera un yate similar hoy en día, no me sorprendería que el precio superara los 400 millones de euros y que la espera fuera de cuatro, o incluso cinco años; por lo tanto, se trata de una oportunidad interesante dadas las condiciones actuales del mercado y los costes de construcción», ha explicado al mismo medio el agente Will Christie. Ahora bien, esta «oportunidad» tiene muchos ceros: el precio de venta es de 149 millones de euros.

Noticias relacionadas

Entre los barcos que pueden vincularse a Schmidt está también el oceanográfico Falkor Too. Esta unidad —ex Polar Queen, un offshore construido en Freire para Riebber Shipping—, según los registros de la Organización Marítima Internacional (IMO), pertenece a la sociedad V2 Ori LLC, aunque está operado por SPS Maritime Ltd. Esta última, a su vez, es propiedad al completo de SPS Ocean Holdings, del Schmidt Ocean Institute. El yate Whisper, por otra parte, tiene como dueño registrado al grupo Cayman Destiny Trust Fnd. Eric Schmidt fue propietario también de un yate de expedición rompehielos de 77 metros, el Legend, vendido a una naviera que lo rebautizó como Aqua Lares.