La eólica gallega lamenta que 3.000 MW sigan sin instalar mientras la energía vuelve a empujar la inflación

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) advierte de que el repunte del coste de la energía vuelve a trasladarse directamente a los bolsillos de familias y empresas y lamenta que Galicia afronte esta nueva escalada sin haber podido incorporar al sistema los cerca de 3.000 megavatios eólicos que permanecen pendientes de desarrollo. La patronal sostiene que esa potencia renovable habría permitido amortiguar el impacto de la subida de la electricidad y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

En un comunicado difundido este lunes, EGA alerta de que septiembre comienza con un fuerte encarecimiento del coste de la vida, coincidiendo además con la vuelta al colegio y el incremento habitual de gastos para los hogares. La asociación pone el foco en la evolución de la luz, el gas y el petróleo, que, según sus cálculos, se han encarecido alrededor de un 20% durante el verano. La patronal eólica atribuye buena parte de esta presión a la inestabilidad de los mercados internacionales de combustibles fósiles y al conflicto en Oriente Medio. A su juicio, el problema no se limita al precio. EGA considera que la actual coyuntura vuelve a evidenciar la vulnerabilidad que supone para Europa depender de petróleo y gas importados y quedar expuesta a guerras, crisis geopolíticas y decisiones adoptadas fuera de la Unión Europea.

La organización advierte además de que Galicia está acusando especialmente esta situación. Según los datos que maneja EGA, la inflación gallega alcanzó el 4,1% en julio, medio punto por encima de la media española, y habría avanzado otras siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, principalmente por el comportamiento de los carburantes. Ante este escenario, EGA reivindica el potencial renovable de Galicia para avanzar hacia una mayor soberanía energética y contener los precios. La asociación lamenta, sin embargo, que un centenar de parques eólicos y varias líneas de evacuación continúen inmersos en procedimientos judiciales pese a contar, según destaca, con declaraciones ambientales favorables y permisos de construcción.

La patronal recuerda también que el sector continúa a la espera de una aplicación efectiva del principio europeo de interés público superior de las energías renovables y de una aceleración real de su despliegue. EGA vincula además el debate energético con los efectos del cambio climático. La asociación apunta a los veranos cada vez más secos y calurosos y a las restricciones derivadas de los bajos niveles de ríos y embalses para remarcar la importancia de diversificar las fuentes renovables. «Si falta el agua, ya solo nos queda el viento como energía propia y renovable», sostiene la organización.

La patronal considera que Galicia llega así peor preparada de lo que podría a un otoño marcado por la incertidumbre energética. EGA alerta de unas reservas reducidas, precios elevados de los combustibles fósiles y el riesgo de que la inflación termine provocando nuevas tensiones sobre los tipos de interés y el coste de la financiación.

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Para la asociación, buena parte de ese impacto podría haberse reducido con el despliegue de la potencia eólica actualmente bloqueada. EGA sostiene que «toda esta situación, que repercute directamente en nuestros bolsillos, se habría aliviado notablemente en Galicia si se hubiesen instalado los 3.000 MW eólicos» que continúan pendientes.