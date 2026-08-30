Un artículo para pocos bolsillos: el coche «verde» cuesta ya 30.000 euros en Galicia y se encarece casi el doble que los sueldos

Son en torno a 648.000 los turismos, furgonetas, autobuses y camiones registrados en Galicia, de acuerdo a los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) correspondientes al año 2025. De este volumen total, casi siete de cada diez utilizan el gasóleo como combustible. Así que, aunque el mercado está en plena travesía hacia su electrificación, el coste del diésel sigue siendo decisivo para buena parte de las familias con coche y para los sectores del transporte de pasajeros y mercancías casi en pleno. Lo será durante mucho tiempo, todavía, aunque también es cierto que este tipo de carburante está diciendo adiós a marchas forzadas. De las 20.054 matriculaciones computadas en la comunidad hasta cierre de julio, las de turismos diésel no llegaron ni a las 560 unidades: menos de un 3% del total.

La tendencia es otra, también a nivel europeo: son los modelos híbridos, especialmente los que combinan batería con motor de combustión, los que están tirando de las nuevas matriculaciones. Porque los modelos que no utilizan gasolina —clasificados como «otros» en las estadísticas de la Agencia Tributaria— están fuera del alcance de muchas carteras. Los datos del mes de junio, últimos disponibles en Hacienda, son elocuentes: el precio medio de estos coches se aproximó hasta casi acariciar los 30.000 euros por unidad (29.748 euros), una subida de 4.500 euros en solo un año. Si tomamos como referencia el último lustro, el valor de estos vehículos ha escalado en más de un 31%, casi al doble de velocidad de la que han avanzado los salarios netos de los gallegos en el mismo periodo.

Este aumento contrasta, además, con el abaratamiento de los vehículos a diésel y, especialmente, los de gasolina. También en el mes de junio, el valor medio de un coche de gasolina fue de casi 23.500 euros, frente a los más de 25.000 euros de hace un año; los de gasóleo están de nuevo por debajo de los 20.000 euros por modelo. También se ha visto aliviada la carga fiscal, gracias a los avances de los sistemas de propulsión, porque un vehículo diésel paga ahora de media 808 euros en concepto de impuesto de matriculación, del que están exentos los modelos que emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro; los de gasolina abonan, también de media, 531 euros. ¿Los verdes? Su carga fiscal es prácticamente nula: aquellos propietarios que tuvieron que rendir cuentas al fisco apenas tuvieron que desembolsar 18 euros.

La mala noticia en el ámbito tributario es, de hecho, para la propia Hacienda, toda vez su recaudación por el impuesto de matriculación cae pese a la mejora en las ventas de coches nuevos. Con todo, el fisco ingresó en Galicia 10,8 millones de euros por estr tributo, por los 11,7 millones de euros del primer semestre de 2025.

Noticias relacionadas

Los chinos

Hay un elemento capital que ha alterado el conjunto del mercado, especialmente en los últimos meses, y es la creciente penetración de los modelos made in China. Como desgranó FARO el mes pasado, si en todo 2023 se comercializaron 900 coches chinos, en el primer semestre de este curso la cifra escaló hasta las 2.258 unidades, que ya es un 61% más que en los seis primeros meses del pasado año. Las marcas MG —de SAIC, que se asentará en Ferrol—, BYD y el tándem Omoda y Jaeco son las protagonistas.