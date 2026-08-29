SAIC confirma los coches despiezados para Ferrol en un balance semestral en el que presume de beneficios

El grupo chino SAIC Motor publicó este viernes sus cuentas del primer semestre del año. En ellas el grupo que preside Wang Xiaoqiu presume de la bonanza tanto dentro del gigante asiático como en el extranjero, con unas ventas que resisten a la feroz competencia interna y un beneficio neto que se disparó un 72%, hasta los 7.870 millones de yuanes (unidad básica del renminbi o RMB), es decir, más de 1.000 millones de euros al tipo actual de cambio. Es, además, el primer balance que presenta después de anunciar su desembarco en Ferrol para producir los coches MG, un movimiento que, como reconoce por primera vez, se basará en el ensamblaje de vehículos despiezados enviados desde China.

Aunque desde que se confirmó el interés de MG por el puerto exterior ferrolano ya se barajaba que este tipo de producción sería el más lógico, lo cierto es que hasta la fecha ni el grupo ni la Xunta habían hablado abiertamente de la posibilidad de utilizar este formato que en el argot de la automoción se conoce como CKD (completely knocked down) o SKD (semi knocked-down), en función de si los coches llegan desde fuera con algunas partes ya montadas o incluso ya pintadas.

Lo más cercano a esta realidad es lo que indicaba la documentación aportada por la empresa para la tramitación de proyecto industrial estratégico (PIE) y el estudio de impacto ambiental (EIA). En estos archivos, además de cifrar la inversión total en 196,5 millones de euros, no se mencionaban los CKD, pero sí se explicaba que las carrocerías llegarían hechas y pintadas y que los componentes serán importados «de forma predominante».

«Al tiempo que la empresa se afianza en mercados tradicionales en los que tiene ventaja, como Europa, y se expande a mercados emergentes como Asia Central y África, sigue impulsando la producción localizada», explica ahora el grupo en el documento de 143 páginas trasladado a los inversores en la Bolsa de Shanghái. En el apartado de «análisis de la situación operativa» es donde aparece la única referencia a España y la «base» que quiere levantar, que se engloba en las «fábricas de montaje (KD)», abreviatura para knocked down, que está levantando SAIC. Entre estas, cita a modo de ejemplo la de Kazajistán y la que «se ha iniciado» en Galicia.

En el resto del balance SAIC analiza la situación del sector y cómo, pese a todo, logró facturar 298.650 millones de yuanes, que al cambio asciende a algo más de 38.100 millones de euros, cifra prácticamente igual (-0,31%) a los seis primeros meses del año pasado. Así, la dueña de MG destaca que la compañía ha mejorado «significativamente» su rentabilidad y que logró una «optimización» de la estructura de producción y ventas, además de mantener «un estricto control de costes y gastos».