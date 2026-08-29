Filosa redobla su apuesta por suavizar los objetivos de emisiones de las furgonetas y urge «un alto grado de flexibilidad»

Antonio Filosa lleva poco más de un año como CEO de Stellantis. Un tiempo más que suficiente para decisiones de calado, como el lanzamiento del nuevo plan estratégico FaSTLAne 2030, las alianzas con grupos chinos para venderles partes de fábricas en las que producir sus coches o el retorno del grupo a la patronal ACEA para unir voces y presionar por cambios en las normativas de Bruselas. El patrón de la compañía con planta en Vigo insiste en aliviar algunos requisitos y, desde hace un año, está centrando sus esfuerzos en un activo vital para Balaídos como son las furgonetas. El italiano viene reclamando suavizar los objetivos de emisiones para los vehículos comerciales y un año después de lanzar su alerta redobla su petición ante la Comisión Europea: «Necesitamos introducir un alto grado de flexibilidad, simplemente porque la demanda no se ajusta a la normativa».

El consejero delegado de Stellantis volvió a tomar un micrófono tras el parón vacacional. Lo hizo en Francia, en un encuentro empresarial (Rencontre des entrepreneurs de France, REF) donde se explayó sobre los temas candentes que afectan al motor europeo: desde la «invasión» de las marcas chinas hasta el posible cierre de fábricas, la estrategia comunitaria del «Made in Europe» o las normativas que, a su juicio, ahogan al sector.

El mercado de los vehículos comerciales eléctricos no acaba de traccionar y tras las negociaciones del pasado año entre sector y Bruselas se recortaron los límites de emisiones de CO2 fijados ya para 2030, pasando de una reducción del 50% (respecto a las cifras base de 2021) al 40%. Tras el anuncio de la Comisión Europea, Stellantis mostró su malestar, habida cuenta de que lo consideraba insuficiente y de que es el líder de este nicho con las K9 de Balaídos como principal puntal.

Desde el primer momento Filosa insistió en la necesidad de una moratoria de 5 años para adaptarse a los topes establecidos. Y aunque en el foro galo no repitió esa misma petición, sí insistió en que es preciso «introducir un alto grado de flexibilidad».

Para el italiano, el «Made in Europe» es «una buena herramienta» para dibujar el futuro de la industria. «Si todos queremos competir en el mismo mercado, debemos asegurarnos de que las reglas sean las mismas para todos; debemos ser justos con todos», argumentó el CEO.

Pasado, presente y futuro

Además de volver a reconocer que la estrategia eléctrica de Stellantis bajo el mando de Carlos Tavares era la equivocada («fuimos demasiado optimistas»), Filosa apuntó que la empresa ahora está «en la senda de la recuperación», como demuestran los resultados del primer semestre. Para ello, es clave lo que identifica como la «regionalización» de la compañía, que ya otorgó más poder a las direcciones de cada zona y a las propias marcas en el marco del nuevo plan estratégico.

Sobre la supervivencia o no de las plantas europeas, donde el grupo tiene exceso de capacidad, Filosa insistió en que la clave está en las alianzas con empresas chinas, que llegan «con mucho poder y mucha fuerza». «Decidimos dar cabida a nuestro exceso de capacidad, dado que la industria se está reduciendo, con una solución inteligente que no implique el cierre de fábricas», señaló el CEO en relación a los pactos firmados con Leapmotor en España (para Zaragoza y Madrid) y con Dongfeng en Francia (en Rennes). «Los chinos ya están aquí, con más de 1,5 millones de unidades de capacidad instalada en Europa», avisó.