Pescapuerta se hace mayúscula en suelo español: compra la andaluza Llinares y galopa hacia los 400 millones de facturación

Muy al contrario que otros referentes del gremio como José Pereira Álvarez, Eduardo Vieira González, Antonio Sotelo o José Molares Alonso, el fundador de lo que hoy es Grupo Pescapuerta no nació cerca del mar, sino en un pequeño pueblo de Burgos. Y, con todo, José Puerta Oviedo puso los pilares para la que es hoy una de las mayores referencias globales de la pesca extractiva y la distribución de productos congelados, con más de 1.700 trabajadores y un volumen de negocio superior a los 330 millones de euros anuales. Una compañía autodenominada siempre como conservadora en sus políticas de crecimiento pero que, pese a su ADN de armadora, se ha enfrascado en el cultivo de langostino vannamei y continúa dando pasos estratégicos a largo plazo.

Por ejemplo, con la extensión de su modelo de distribución de productos congelados, de mano de Elmar —adquirida hace más de 15 años, su última gran operación inorgánica—, con el que es referente en el norte y centro del país. Y aquí se enmarca la compra de la compañía andaluza P. Llinares (Congelados Llinares), como han constatado fuentes directas de Pescapuerta a FARO. Llinares es líder en la comunidad de Andalucía en el negocio de distribución de todo tipo de productos congelados al sector horeca (hostelería, restauración y cátering). La integración de esta sociedad en el perímetro de Pescapuerta llevará de inmediato al grupo que presidente José Puerta Prado hasta los 400 millones de euros de negocio. No ha trascendido el importe de la compra.

Margarita Prado junto a su hijo y presidente de Pescapuerta, José Puerta Prado, el día de la botadura del buque «Prion» en Marín. Ella fue la madrina. / Rafa Vázquez

Llinares, que este año cumple cuatro décadas de trayectoria, tiene domicilio social en Algeciras y su ámbito de actuación se centra especialmente en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. «Esta adquisición permite a Pescapuerta consolidarse comercialmente en Andalucía y disponer de centros logísticos de última generación en el ámbito de Algeciras y Málaga», han apuntado a este periódico desde la dirección de la compañía viguesa. Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio de 2025, el volumen de negocio de Llinares supera los 60 millones de euros anuales. El grueso de sus ingresos está en la propia comunidad andaluza, si bien también registra ventas significativas en la vecina Gibraltar o Ceuta.

Referente

Pescapuerta obtuvo una facturación consolidada en el último ejercicio fiscal de 334 millones de euros, un 3% más que el anterior. «El incremento de las ventas ha estado impulsado por la evolución positiva de sus dos líneas estratégicas: el negocio tradicional como armadora, que continúa siendo el pilar fundamental de su actividad, y el fortalecimiento de su canal de distribución orientado al sector horeca», han abundado las mismas fuentes oficiales de la empresa. «La empresa mantiene unos muy bajos niveles de endeudamiento, lo que le permite ser líder del sector en lo que a solvencia financiera se refiere. Dicha solvencia financiera es lo que permite al Grupo combinar el crecimiento orgánico con la realización de importantes inversiones» como esta de Llinares.

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En cuanto a la distribución de sus ventas, el 45% de la facturación ya es exterior, con penetración en más de 70 países. Desde Pescapuerta han destacado los mercados de Croacia, Italia, Portugal, Francia, Japón, Eslovenia, Jordania o China. «La gestión prudente —zanja el equipo de Puerta Prado— ha permitido al Grupo no solo fortalecer su liderazgo nacional e internacional, sino también proyectarse hacia el futuro con una visión firme, sostenible y comprometida con la excelencia en toda la cadena de valor del mar».