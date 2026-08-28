Coste de la vida
La inflación se dispara siete décimas por los carburantes y se sitúa en el 4,3% este agosto
El Gobierno recuerda que a partir del 1 de septiembre habrá una rebaja de 20 céntimos por litro en el impuesto sobre el gasóleo
La inflación en agosto se sitúa en el 4,3%, en el cálculo interanual, siete décimas más que en julio, debido al encarecimiento de los carburantes por la persistencia de la crisis energética derivada de la guerra en Irán, según el dato adelantado que ha hecho público este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo informa, sin embargo, de que el repunte de la inflación general no se traslada a la subyacente, que excluye de su cálculo energía y alimentos no elaborados y que desciende una décima en agosto, hasta el 2,9% interanual.
El Gobierno asegura que las medidas del plan de respuesta aprobado el pasado marzo siguen vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos aplicable al gasóleo se eleva a 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro. Según el Ministerio de Economía, "el Gobierno mantiene un seguimiento minuto a minuto del impacto del conflicto en Irán sobre la economía española, de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados".
Suscríbete para seguir leyendo
- «Si me encuentras por la calle, corre; no vas a quedar viva»: condenado en Vigo un alumno por amenazar a su profesora
- Casi 50 años de matrimonio, la crianza de tres hijos y el cuidado del hogar «solo» valen una pensión compensatoria de 825 euros
- Alberto Montes, nuevo párroco de Freixeiro: «Lo importante es que el sacerdote atienda con calma y con atención»
- El buque vigués «Falkor Too» marca de nuevo el camino: nuevos pulpos, cangrejos reales o un pez glotón, captados en el Caribe
- La empinada cuesta de la vuelta al cole: hosteleros prevén que el precio del menú del día siga medrando hasta los 18 euros
- El calamar desaparece de Malvinas: cerrada hasta 2027 la pesquería para toda la flota de capital gallego
- La flota de Arousa cierra la campaña del cerco: fue «muy buena», pero «extremadamente corta»
- Rueda eclipsa el debut del Celta en Balaídos ante el Osasuna