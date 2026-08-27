El buque vigués «Falkor Too» marca de nuevo el camino: nuevos pulpos, cangrejos reales o un pez glotón, captados en el Caribe

Trinidad y Tobago es un pequeño país ubicado al norte de la costa venezolana. Bajo su jurisdicción se extienden unos 77.500 kilómetros cuadrados de espacio marítimo, que es equivalente a 15 veces su superficie terrestre. Las profundidades de sus costas no habían sido evaluadas nunca por científicos locales, hasta la llegada, este verano, del oceanográfico Falkor Too, propiedad de la Schmidt Ocean Foundation, creada por el matrimonio de Eric y Wendy Schmidt. El buque, el único de carácter filantrópico que opera en todo el mundo, fue construido en Vigo, en las instalaciones del astillero Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard).

El Falkor Too acaba de realizar una misión, que se prolongó durante el mes de julio y fue comandada por la investigadora Diva Amon, como acaba de detallar la asociación. Una vez más —el buque ha descubierto cientos de nuevas especies y pudo grabar por primera vez un ejemplar de calamar colosal en su hábitat— ha arrojado unos resultados excepcionales, con nuevas especies y el cartografiado de más de 11.335 kilómetros cuadrados del lecho marino inexplorado de Trinidad y Tobago.

Sara Fernández

«Cada nuevo descubrimiento que hacemos, ya sea de ecosistemas, especies o comportamientos, profundiza nuestra comprensión de lo que está en juego y fortalece nuestra capacidad para ser verdaderos guardianes de esta parte de nuestro país, en gran medida invisible pero crucial», ha resumido Amon. Entre los descubrimientos destaca, por ejemplo, un ejemplar de un pulpo del género Graneledone , previsiblemente una nueva especie. «Este tipo de pulpo fue observado por primera vez durante una expedición en la que participó la Dra. Diva Amon (SpeSeas) en 2014», pero entonces no se obtuvieron datos certeros ni se recolectó ningún ejemplar. Se han avistado al menos 54 especies nunca antes observadas en las aguas del país, incluyendo tiburones fantasma y gusanos zombis, gracias al ROV (remoted operated vehicle) SuBastian.

Schmidt

El Falkor Too fue concebido como un potente y moderno buque multipropósito especializado en operaciones offshore y construcción submarina, entregado también por Freire a Rieber Shipping en 2010. En el año 2021 fue cuando pasó a manos de la Schmidt Ocean Foundation y Schmidt volvió a confiar en Freire para convertirlo en lo que es hoy, un oceanográfico bautizado en honor a La historia interminable de Michael Ende.

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Como avanzó FARO en exclusiva, Eric Schmidt, exCEO de Google, es el impulsor del proyecto de compra del 100% del capital de Metalships & Docks, el astillero de Grupo Rodman especializado en construcciones en acero y reparación naval. La propuesta de compra emana de una mercantil domiliciada en Delaware, Oyster Ocean LLC, y constituida el pasado mes de enero. Su objetivo pasa por convertir Metalships en un astillero de referencia especializado en los segmentos de flota oceanográfica —el naval de Vigo es líder mundial en este nicho, tanto por el empuje de Freire y Armón — y los superyates de exploración. El holding dispone de flota propia, 22 unidades, de acuerdo a las mismas fuentes, con embarcaciones construidas en la ciudad olívica.