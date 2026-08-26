Los resultados de Nvidia pueden mover en Bolsa el equivalente a la economía griega

Este miércoles, los parqués neoyorquinos y de prácticamente todo el mundo occidental amanecen con la mirada puesta en un solo valor: Nvidia. El fabricante de los chips y una pieza decisiva de los llamados Siete Magníficos (además de la propia Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft y Tesla) marcará el rumbo del mercado de la inteligencia artificial (IA) al presentar sus últimas cuentas, un examen que ha superado con cifras deslumbrantes durante los últimos 14 trimestres.

No obstante, la clave ya no es si la niña mimada de Wall Street volverá a batir las expectativas altísimas del mercado, sino con cuánta diferencia lo hará, según los estrategas consultados por este periódico.

Los resultados de este miércoles, que se conocerán tras el cierre del mercado en Nueva York (22.00 horas, hora peninsular española), pueden ser capaces de generar una oscilación bursátil en Wall Street equivalente al tamaño de la economía griega.

El mercado de opciones anticipa un movimiento de 280.000 millones de dólares (240.133 millones de euros), equivalente a una variación del 5,4% en cualquier dirección (al alza o a la baja) durante la sesión del jueves, según datos de la firma de análisis Option Research & Technology Services (ORATS) recopilados por la agencia Reuters. Para poner las cifras en contexto, el PIB nominal de Grecia fue de 280.400 millones de euros en 2025, según datos del Banco Mundial.

Menos protagonismo

Aunque el consenso del mercado apunta a unos ingresos de 92.000 millones de dólares (78.901 millones de euros) en el último trimestre, el valor encadena siete jornadas consecutivas de caídas, su peor racha bursátil desde el año 2022.

Nvidia ha perdido algo de brillo en Wall Street: la acción escala apenas un 15% en lo que va de 2026, un desempeño muy lejos de las alzas de triple dígito que la compañía registró en los primeros años del auge de la IA. La compañía reconocible por el ojo verde de su logotipo ganó tan solo un 30% en bolsa en 2025, frente a las revalorizaciones superiores al 200% que vivió respectivamente en 2024, 2023 y 2022.

Un verano marcado por dudas

Este desempeño queda lejos de las alzas estratosféricas por parte de rivales en el sector de semiconductores como Micron, que escala un 239% en bolsa; Marvell (+179%); Intel (+144%); Arm (+123%) o AMD (121%).

Además, las cuentas llegan tras un verano negro para las tecnológicas, marcado por la creciente cautela de los inversores y las bruscas caídas en Taiwán y Japón, ambos mercados clave para los chips. Aunque el índice de semiconductores de Filadelfia —que mide el desempeño de las 30 mayores empresas de chips en Wall Street— conserva una subida del 60% este año, ha corregido alrededor de un 21% desde su máximo de junio.

Los inversores han empezado a dudar del gasto multimillonario en la IA por parte de estos gigantes tecnológicos. Este temor se ha intensificado después de que Alphabet, el dueño de Google, registrara su primer flujo de caja trimestral negativo tras aumentar su gasto de capital.

Javier Cabrera, analista de XTB, considera que Nvidia seguirá siendo un termómetro decisivo para Wall Street, aunque su tesis es que la compañía perderá algo de protagonismo con el auge de las empresas especializadas en la IA agéntica y de los procesadores alternativos a sus GPU. “Nvidia sigue teniendo la capacidad de mover al mercado si sus cuentas no gustan”, añade. “Lo cierto es que este impacto en el mercado debería ir reduciéndose poco a poco a medida que el peso de sus sistemas se reduzca en importancia relativa”.

En paralelo, los analistas de Bank of America ven en la cotización actual una “oportunidad muy atractiva” para comprar acciones de Nvidia, que calculan cotiza con un descuento del 50%.