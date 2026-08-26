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La lomera Actemsa pide concurso voluntario para «proteger» su hoja de ruta y reestructurar deuda

Los acreedores rechazaron acceder a una prórroga para negociar un ajuste en el pasivo y prepara ahora una propuesta de convenio

La dirección del grupo: «Estamos al día con trabajadores y proveedores»

Lomos de atún en las jaulas para su cocción, en Actemsa.

Lomos de atún en las jaulas para su cocción, en Actemsa. / Actemsa

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Lara Graña

Lara Graña

Vigo

Después del descalabro de Grupo Atunlo, que para cuando encaró la liquidación ya había echado el cierre a sus lomeras de O Grove y Santoña, Actemsa se convirtió en la compañía de referencia en Galicia —si no la única— en este segmento de negocio, orientado al suministro de la industria conservera. El pescado se recepciona congelado, se somete a cocción —en salmuera o a vapor— y es trabajado a mano para la entrega de la materia prima a los clientes. En Actemsa, ubicada en A Pobra, esta rueda de producción no ha dejado de girar pese las dificultades, más que exigentes, que ha afrontado en los últimos años. La empresa que dirige José Luis (Lucho) Escurís encara ahora otro reto más: el de sacar adelante una propuesta de convenio que le permita ejecutar sus planes de futuro.

Como han confirmado a FARO desde la propia pesquera, Actemsa ha solicitado la declaración de concurso voluntario de acreedores después de haber tratado de llegar a un acuerdo para reestructurar la deuda, sin éxito. Como desveló este periódico, la compañía había reabierto las negociaciones con acreedores —trámite antes denominado preconcurso— a fin de acompasar el programa de pagos a la generación de caja; su anterior preconcurso se notificó tras el verano de 2023, casi a la par que el de Fandicosta, y entonces logró homologar su plan de ajuste. Aunque sus ventas han medrado de forma significativa —un 48% interanual hasta el pasado mes de julio, de acuerdo a los datos aportados desde la factoría—, la facturación no ha alcanzado las previsiones estimadas en aquel programa validado por el juzgado, de ahí que necesite ajustar el pago de la deuda a su capacidad para generar liquidez.

Escurís ha explicado que no les fue concedida la prórroga que habían solicitado a sus acreedores y con la que habrían logrado atar ese ajuste. «Queremos seguir trabajando, vamos a proteger nuestros planes y presentar una propuesta de convenio», ha explicado. Asimismo, ha incidido en que tanto los pagos a la plantilla como a proveedores están «al día», incluso pese a la dificultad de trabajar sin líneas de financiación habituales para circulante o de factoring. En Actemsa trabajan más de 200 personas y la intención del equipo de Lucho Escurís es de incorporar hasta 40 trabajadores más para la línea de producción del turno de tarde. «Tenemos capacidad para más, necesitamos gente».

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Una propuesta de convenio, de acuerdo a la legislación concursal, ha de fijar un calendario de pagos —con o sin quita, puede articularse con un mayor plazo para la amortización de la deuda— y un plan de negocio que sustente las previsiones de generación de caja, por ejemplo. Sale adelante si cuenta con el respaldo mayoritario de los acreedores, por la posición de su deuda. La crisis de tesorería que afectó de forma severa al sector pesquero desde mediados de 2023 se encaró fundamentalmente mediante la figura del preconcurso, a excepción de Atunlo, que optó por el concurso de acreedores. Además de la mencionada Fandicosta —la factoría de Moaña y la marca Bonfrig acabaron en manos de Wofco—, Videmar, Berete, Pescados Rubén, Comercial Pernas, Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa), Frime o Marpesca Europa sufrieron, con mayor o menor suerte, esta oleada de insolvencias.

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