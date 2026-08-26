El gasto en pensiones en Galicia aumentó casi un millón de euros a la semana en el último año

La nómina de las pensiones en Galicia pasó de 886,79 millones de euros en agosto de 2025 a 938,16 millones en el mismo mes de 2026, cifra récord. Son 51,36 millones de euros más en un año, un aumento del 5,79% que equivale a más de 987.000 euros adicionales cada semana. La pensión media avanzó de 1.128,06 a 1.185,22 euros, 57,16 euros más, un 5,07%. Así lo reflejan los datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se abonaron un total de 791.548 pensiones en agosto en la comunidad, un 0,7% más.

La jubilación concentra la mayor parte del gasto y también registra el mayor aumento absoluto. El importe de la nómina mensual pasó de 632,26 a 669,65 millones de euros tras un alza de 37,38 millones, un 5,91% interanual. La pensión media se incrementó de 1.292,41 a 1.357,67 euros, 65,26 euros más, equivalente al 5,05%. Esta partida explica cerca de tres cuartas partes del aumento total de la nómina mensual de las pensiones en la comunidad.

El régimen de incapacidad permanente elevó su coste mensual de 91,34 a 98,42 millones de euros, un aumento de 7,07 millones en un año, equivalente al 7,75%. Es el mayor crecimiento porcentual entre las diferentes partidas. La pensión media pasó de 1.095,84 a 1.143,52 euros, 47,68 euros más, un 4,35%. El coste, por tanto, creció con mayor intensidad que la cuantía media de estas pensiones.

La nómina de las pensiones de viudedad pasó de 146,09 a 152,10 millones de euros entre agosto de 2025 y agosto de 2026. El incremento fue de 6,01 millones, un 4,11%, el menor crecimiento porcentual de las cinco clases. La pensión media, en cambio, avanzó un 4,74%, desde 797,41 hasta 835,24 euros, con una subida de 37,83 euros. Por lo tanto, el coste total creció menos que la cuantía media de las pensiones de viudedad.

La partida de orfandad aumentó su nómina mensual de 12,25 millones de euros a 12,77, lo que supone 519.805 euros más en un año y un crecimiento del 4,24%. La pensión media pasó de 523,88 a 552,63 euros, con un alza de 28,75 euros, equivalente al 5,49%. En este caso, como ocurre con la viudedad, la cuantía media avanzó a un ritmo superior al del coste total de la nómina entre el mes de agosto de 2025 y el de 2026.

Las pensiones en favor de familiares elevaron su coste mensual de 4,85 a 5,22 millones de euros en el último año. El incremento fue de 374.893 euros, un 7,74%, prácticamente el mismo ritmo que el registrado por la incapacidad permanente y el segundo mayor entre las clases analizadas. La pensión media subió de 696,37 a 742,03 euros, 45,66 euros más, un 6,56%. Es también la mayor subida porcentual de la cuantía media entre las cinco clases de pensiones.

Gasto en pensiones en Galicia / Hugo Barreiro

Distribución provincial

La provincia de A Coruña concentra 388,93 millones y registra un aumento interanual del 5,9%, por encima de la media gallega. Pontevedra suma 314,00 millones, con un avance del 5,8%, mientras que Lugo alcanza los 122,52 millones tras incrementarse un 5,4%. Ourense, con 112,70 millones de euros, eleva su nómina un 5,8%.

En cuanto a la pensión media mensual, la provincia de A Coruña registra la cuantía más elevada, con 1.240,78 euros, tras crecer un 5% en el último año. Le sigue Pontevedra, con 1.227,84 euros y un aumento del 4,8%. Lugo alcanza 1.088,80 euros, un 5,7% más, mientras que Ourense presenta la pensión media más baja: 1.026,19 euros, aunque avanza un 5,2%.

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó este mes de agosto la cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, lo que supone un aumento del 6,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026, que alcanza el 2,7% con carácter general, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. De esta manera, casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.626 millones, un 6,7% más que en agosto de 2025.