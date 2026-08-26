El gasoil ya supera los 2 euros en Galicia tras subir casi un 18% de enero a julio

Entre enero y julio, el precio medio del gasoil se incrementó en Galicia casi un 18%, según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Un aumento que trastoca las economías de muchas familias, empresas y autónomos. El litro pasó de 1,402 a 1,653 euros, por tanto, llenar un depósito de 50 litros cuesta 12,55 euros más. Y, en este mes de agosto, el encarecimiento es todavía mayor. Varias estaciones de servicio de la comunidad ya ofrecieron esta semana este combustible a más de 2 euros. El litro de gasolina pasó de 1,438 a 1,607 euros entre enero y julio: es un 11,75% más caro.

En la provincia de Pontevedra, según la información ofrecida este miércoles por el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una gasolinera de O Grove vendió el gasóleo A habitual a 2,009 euros el litro. En Lugo, tres estaciones de servicio ofrecieron este carburante por más de 2 euros: a 2,004 en una de Lourenzá y a 2,005 en Barreiros y Foz. En Ourense y A Coruña, varias rozaron esta cifra, que supone un límite psicológico en un sector tan importante para la fortaleza de la economía.

Este miércoles, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el precio medio más elevado del gasoil entre las provincias gallegas se registró en Ourense, donde se surtió a 1,914 euros tras bajar 0,01 céntimos con respecto al día anterior. En Lugo, subió 0,23 céntimos y se situó en 1,913 euros. En A Coruña, se quedó en 1,873 euros después de reducirse 0,24 céntimos. En Pontevedra, llegó a 1,894 euros tras un alza de 0,17 céntimos. El coste medio en la península ibérica y Baleares llegó este miércoles a 1,884 euros de media.

Estos incrementos son una de las consecuencias de la guerra de Estados Unidos en Oriente Próximo. Este repunte de los precios energéticos, generalizado en toda España, obligó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a activar hace casi dos semanas la cláusula de salvaguarda del colchón anticrisis y elevar la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo. El descuento subirá a 20 céntimos por litro a partir de septiembre, frente a los 5 céntimos previstos inicialmente para ese mes, por lo que se prevé que baje el precio.

La medida responde al alza del IPC de este carburante, que, en julio, superó a nivel nacional el umbral del 15% interanual fijado por el departamento de Carlos Cuerpo. En paralelo, la gasolina también subió de precio en julio, aunque el encarecimiento se situó por debajo del 15%, con un alza del 7,3% interanual. En este caso, el Gobierno mantiene el calendario de retirada gradual de las ayudas, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre.

Unión Europea

En base a los datos del Boletín del Petróleo de la Comisión Europea, el precio del gasóleo en España se situó en 1,631 euros por litro el pasado mes de julio, por debajo tanto de la media ponderada de la Eurozona (1,886 euros) como de la media ponderada de la UE (1,847). Se mantiene entre los países con el diésel más barato de la UE, solo por encima de Bulgaria, Chequia y Eslovaquia, y prácticamente al nivel de Polonia (1,635 euros) y Suecia (1,639 euros). La gasolina en España llegó el pasado mes a 1,588 euros el litro, lejos de los 1,854 euros de la media ponderada de la UE o los 1,909 de la media ponderada de la Eurozona.