La concesión de hipotecas alcanza su mejor dato semestral desde 2010

La concesión de hipotecas alcanzó en el primer semestre de 2026 su mejor dato desde la burbuja. Concretamente, entre enero y junio se firmaron 259.684 préstamos hipotecarios sobre viviendas, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior y la cifra más alta desde 2010, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

El mercado hipotecario consolida así la recuperación iniciada durante el pasado ejercicio. Las 259.684 hipotecas constituidas entre enero y junio superan las 242.655 registradas en la primera mitad de 2025 y quedan también por encima de las 243.632 de 2011. Para encontrar un volumen superior hay que remontarse hasta 2010, cuando durante los seis primeros meses del año se contabilizaron 326.229 operaciones.

A pesar del volumen, la distancia respecto a los años de la burbuja inmobiliaria sigue siendo considerable. El máximo de la serie histórica se alcanzó en el primer semestre de 2006, con 712.436 hipotecas sobre viviendas, casi tres veces las contabilizadas actualmente. Sin embargo, el dato supone una aceleración considerable frente a los últimos años.

Juan Villén, director general del bróker hipotecario de Idealista, señala: "Los datos de hipotecas sorprenden por su fuerte dinamismo, dado la ralentización del volumen de transacciones de vivienda. Hay dos explicaciones fundamentales: por un lado, el perfil de comprador ha cambiado, aumentando quienes necesitan una hipoteca para acceder a la vivienda; por otro, la mayor actividad en cambio de hipotecas por la subida de tipos, donde muchos bancos están cancelando las hipotecas anteriores y constituyendo nuevas hipotecas, lo que infla la cifra total. Creemos que esta tendencia de una mayor contención en el volumen de hipotecas de compra se mantendrá en los próximos meses, mientras que seguirá creciendo el volumen de consumidores que cambian la hipoteca buscando protegerse de la subida de tipos".

Año al alza

La mejora ha sido además bastante generalizada a lo largo de 2026. La firma de hipotecas creció en términos interanuales en cinco de los seis primeros meses del ejercicio. Enero arrancó con 39.330 operaciones, un 3,8% más; febrero avanzó un 16,3%, hasta 45.563; marzo otro 9%, con 46.661; y abril un 2,3%, hasta 40.010. Mayo fue la única excepción, aunque prácticamente se mantuvo plano respecto al año anterior, con 42.213 hipotecas.

Junio volvió a acelerar el ritmo. Durante el mes se constituyeron 45.907 hipotecas sobre viviendas, un 10,8% más que las 41.422 contabilizadas un año antes y uno de los registros mensuales más elevados de los últimos años. El dato permitió cerrar la primera mitad del ejercicio por encima de las 259.000 operaciones y confirmar el mejor semestre hipotecario en dieciséis años.

El crecimiento del crédito es todavía mayor si se atiende al dinero movilizado. El capital prestado para la adquisición de vivienda aumentó un 17,5% en términos acumulados durante los seis primeros meses del año, muy por encima del incremento del 7% registrado en el número de hipotecas. El importe medio de los nuevos préstamos hipotecarios también creció con fuerza, un 9,8% en el acumulado del ejercicio.

La recuperación del crédito hipotecario se produce después del ajuste que sufrió el mercado con el rápido incremento de los tipos de interés iniciado en 2022. Tras tocar mínimos recientes, la actividad comenzó a reactivarse con fuerza durante 2024 y especialmente en 2025, una tendencia que se mantiene durante los primeros meses de este año pese a que el coste de financiación continúa muy por encima de los niveles previos al ciclo de subidas de tipos.

Hipotecas (todavía) por debajo del 3%

El importe medio de las hipotecas firmadas en junio alcanzó además los 178.365 euros, un 6% más que un año antes. En total, las entidades prestaron 8.188 millones de euros para hipotecas sobre viviendas durante el mes, un 17,5% más en términos interanuales. Es decir, el volumen de financiación está aumentando a un ritmo sensiblemente superior al número de operaciones, según los datos del INE de este martes.

En cuanto a las condiciones de financiación, el tipo de interés medio de las nuevas hipotecasse situó en junio en el 2,96%, con un plazo medio de 25 años, a pesar de que el Euríbor ha superado ya en diario la barrera del 3%. El tipo fijo continúa siendo la modalidad mayoritaria: representó el 61,7% de las nuevas hipotecas, frente al 38,3% contratado a tipo variable. Además, el interés inicial medio fue inferior en las operaciones a tipo fijo (2,89%) que en las variables (3,07%).

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Analizando por comunidades, la evolución continúa siendo desigual. En junio, Canarias registró el mayor incremento interanual en la concesión de hipotecas, con un 31,4%, seguida de Castilla-La Mancha (23,2%) y la Comunitat Valenciana (16,1%). En el extremo contrario, las operaciones descendieron en Baleares (-10,4%), Cantabria (-9,1%) y Galicia (-7,3%).