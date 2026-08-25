Polonia despliega una oportunidad de más de 200 millones al naval gallego: oceanográfico de casi 100 metros y buque escuela de tres mástiles

El Nawigator XXI es un buque oceanográfico adscrito a la Universidad Marítima de Szczecin: presenta algo más de 60 metros de eslora por 10,5 de manga. Fue construido por el astillero Remontowa, en Gdansk, y acumula casi tres décadas de servicio. El Dar Młodzieży, de la Universidad Marítima de Gdynia y ejecutado por el astillero Lenin de la misma ciudad polaca, fue botado en 1981: tiene 109 metros de eslora, tres mástiles y diseño de Zygmunt Choreń.

Ambos están de retirada y el Gobierno del país tiene abiertos los plazos para recibir las propuestas de astilleros de cara a la construcción de las unidades que los van a reemplazar: el presupuesto ronda los 1.000 millones de eslotis, que equivalen a más de 230 millones de euros.

Recreación del reemplazo del «Nawigator XXI» / MUS / Szczecin

Fue en septiembre del año pasado cuando el consejo de ministros polaco aprobó el programa «Construcción naval para universidades marítimas en el período 2025-2029» (Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029). «La infraestructura actual de formación e investigación en las universidades marítimas necesita modernizarse. Los buques están deteriorados y ya no cumplen con los estándares actuales para este tipo de embarcaciones», explicó en un comunicado oficial. Fue este mismo lunes cuando la universidad de Gdynia anunció la nueva licitación para el buque escuela, a la que podrán presentarse astilleros de toda la UE. El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 30 de octubre. Su eslora será de 112 metros, incluido el bauprés.

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Para el oceanográfico se recibirán ofertas hasta el 6 de octubre. Polonia busca un buque de investigación de 93 metros de eslora y capacidad para ocho contenedores de 20 pies en cubierta. Deberá ser de clase polar, con sistema de posicionamiento dinámico y capacidad total para 86 personas. «La participación en expediciones y programas de investigación internacionales consolidará la imagen de la República de Polonia como un país comprometido con la solución de problemas globales», ha enfatizado la universidad de Szczecin.