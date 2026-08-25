Nodosa avanza con la dupla de mejilloneros: botadura del barco encargado por Proinsa

El nuevo barco de Proinsa ya ve la luz en Nodosa Shipyard. El astillero realizó este lunes el movimiento del casco, ya completo y pintado, desde sus talleres hasta el agua para la botadura de producción. El mejillonero para la empresa de Sada es de 22,7 metros de eslora por 7,5 manga y forma parte del pedido doble logrado por compañía de Marín y adelantado por FARO a comienzos de año. En este caso, la unidad luce ya su nombre: Proinsa Seis.

Nodosa es uno de los astilleros del área que está pujando fuerte en nuevas construcciones, que en su caso complementa con una alta carga de trabajo de reparaciones e importantes remodelaciones. En su caso, tiene cinco unidades en cartera y carga de trabajo hasta 2027.

En el caso de los mejilloneros, sector al que ha regresado con este encargo, se trata de dos barcos encargados por Promotora Industrial Sadense (Proinsa), por un lado, y por Barlovento, de O Grove.

El barco se llamará «Proinsa Seis». / Puerto de Marín

Proinsa nació en Sada en 1968 y forma un grupo integrado por Depuradora de Mariscos de Lorbé (Demarlosa) y Vitalmar Pescados y Mariscos. Se define como «líder europeo en el sector» y dispone de decenas de bateas.

Para atenderlas encargó el Proinsa Seis, que ya ha paseado por el puerto de Marín, según las imágenes compartidas por la Autoridad Portuaria. Tras ello, Nodosa procedió a la botadura de producción y el mejillonero está atracado en el muelle del astillero para seguir con la fase final de preparación y puesta a punto de equipos en el agua.

En ambos casos las empresas accedieron a las ayudas para la modernización acuícola a cargo del Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), como es habitual en este sector.

El último mejillonero producido por Nodosa fue el Jocar Tres, entregado en 2020 para el armador grovense Diego Portela, de O Grove.