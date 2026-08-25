Mantener un pequeño negocio abierto en Galicia cuesta 117 euros al día antes de ganar dinero

Buena parte de los 205.200 autónomos de alta en la Seguridad Social en Galicia son emprendedores que sacan adelante solos su propio negocio. Cada mes deben hacer frente a una serie de gastos fijos esperando que sus ingresos alcancen para cubrirlos y dejen un margen de beneficio que les permita vivir dignamente. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha hecho cálculos para saber a cuánto asciende la factura de mantener abierto un negocio de este tipo en Galicia. Según sus estimaciones, cada jornada de apertura supone alrededor de 117 euros de costes antes de que el autónomo obtenga un solo euro por su trabajo.

La asociación que preside el gallego Eduardo Abad ha analizado el supuesto de un autónomo persona física, sin trabajadores asalariados contratados, con un local comercial alquilado y una apertura media de 5,5 días a la semana. Para el arrendamiento tomó como referencia una renta mensual de 1.300 euros, y tuvo en cuenta otros gastos como las cotizaciones, los recibos de la luz, el agua o internet, gestoría, seguros, herramientas digitales, reposición de equipos, gastos y comisiones bancarias o limpieza y consumibles. La factura total analizada asciende a 2.780 euros mensuales, lo que al cabo del año supone 33.360 euros. Teniendo en cuenta que con una actividad media de 5,5 días a la semana el pequeño negocio permanece abierto en torno a 286 días al año, el coste estructural equivale a unos 117 euros por cada jornada de apertura.

Eduardo Abad remarca que son gastos que el autónomo debe afrontar para poder subir la verja, antes de empezar a generar renta. "Esa es la presión económica de partida que soportan muchos pequeños negocios antes de obtener un euro por su propio trabajo. No es salario ni beneficio”, concluye.

Gran peso del alquiler, que fluctúa entre ciudades

Se trata del coste medio, pues influyen diversas cuestiones, principalmente la ubicación del local. No es lo mismo el alquiler en un pueblo que en una ciudad. Entre las urbes también hay diferencias e, incluso dentro de ellas. La renta por un local en el centro de Santiago difiere de las afueras. Para un local tipo de 80 metros cuadrados, el alquiler oscila entre los 800 y 1.500 euros en Compostela. En Vigo se mueve entre los 1.000 y los 1.500 euros; en A Coruña la horquilla está entre 900 y 1.400 euros; en Pontevedra está entre los 900 y 1.200; en Ourense fluctúa entre 650 y 1.000 euros; y en Lugo está entre 700 y 1.050 euros al mes, según datos de UPTA.

El tipo de negocio también influye. No es lo mismo una peluquería (que gasta más en luz) que una frutería, una librería o un estanco. En el supuesto analizado, el alquiler, la Seguridad Social y la electricidad concentran dos tercios del gasto. El local supone, con diferencia, el mayor desembolso, al representar el 47%: unos 15.600 euros al cabo del año. Si se suma el arrendamiento, las cuotas a la Seguridad Social y la luz, estos tres conceptos alcanzan los 22.200 euros anuales.

El coste se dispararía con trabajadores contratados

UPTA pone el foco en que esta es la factura para un autónomo sin trabajadores contratados, esto es, sin pagar salarios ni cotizaciones de una plantilla. En caso de tener asalariados, el coste se dispararía.

Con este telón de fondo, la organización defiende que la realidad económica de los trabajadores por cuenta propia debe analizarse partiendo de sus costes y "no únicamente de su facturación".

Fuente: El Correo Gallego