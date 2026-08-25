Grupo Volkswagen confirma que recortará 50.000 empleos en Alemania

El consejero delegado del grupo Volkswagen, Oliver Blume, ha afirmado este martes que recortará aproximadamente unos 50.000 empleos en sus centros de actividad en Alemania hasta 2030, como parte de su plan para recuperar rentabilidad.

Así lo ha trasladado en un discurso pronunciado este martes en la planta alemana de Wolfsburgo, como parte de una serie de encuentros con los trabajadores para dar a conocer los planes laborales del grupo para el futuro. Esta cifra confirma que más de la mitad de las salidas previstas se darán en el país de origen del fabricante, de un total de 100.000 recortes de personal estimados para los próximos años.

Blume señaló que las medidas son necesarias porque los costes fijos del fabricante de automóviles son un 30% superiores a los de sus competidores. «Nuestro plan de futuro es el mayor programa de transformación de la historia de nuestra empresa. Ahora todo el mundo tiene que participar», ha afirmado.

Los beneficios de Volkswagen se han visto afectados por la caída de las ventas en China y los gastos en Alemania, entre otros. Esto deja a la empresa con una desventaja de costes de aproximadamente el 30% frente a algunos competidores y con al menos 10.000 millones de euros en gastos generales que eliminar.

La dirección está elaborando planes para recortar otros 500.000 vehículos de la capacidad de producción anual en Europa, reducir las plantillas directivas y recortar drásticamente el número de modelos y variantes de equipamiento.

La presión también viene de arriba. Porsche SE, el holding de la firma alemana Porsche, ha instado a la dirección a actuar con mayor rapidez, advirtiendo de que el grupo se encuentra en una «encrucijada histórica».