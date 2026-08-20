El Gobierno trabaja ya en la retirada de otros tres barcos científicos: «Lura», «Mytilus» y el «Francisco de Paula Navarro»

El García del Cid fue un buque oceanográfico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) estrenado en 1979 y retirado de circulación tras 45 años de servicio. Fue el barco en el que, en septiembre de 2023, desapareció María del Carmen Fernández Vázquez, la tripulante de Cangas que había denunciado una violación a bordo. La institución lo vendió, sin abrir previamente un procedimiento público, por 14.700 euros, como desveló FARO durante su investigación.

Este, el García del Cid, es el último oceanográfico jubilado en España, pero pronto le sucederán otros tres. El CSIC prevé dejar de contar ya este mismo año 2026 con el Lura, entregado en 1981 y de escasos 14 metros de eslora con casco de madera. Realiza actividades de investigación costera y muestreo en zonas próximas a la costa, principalmente en aguas de Galicia. A continuación será el turno del Francisco de Paula Navarro, del año 1984 y al que, según el calendario de la institución que preside Eloísa del Pino, le quedan dos de actividad. Este buque, de 30,5 metros, es utilizado habitualmente en campañas en toda la costa española y, sobre todo, en el noroeste Atlántico, sur Atlántico y Mediterráneo.

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Para 2031 la jubilación le llegará al Mytilus, de 24 metros; su actividad se circunscribe principalmente a Galicia, aunque también realiza campañas en otras zonas de la Península Ibérica y Canarias. Al margen del Hespérides, no consta que el CSIC esté trabajando en el reemplazo de estas tres unidades. A mediados de la próxima década deberá retirarse el Vizconde de Eza, propiedad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.