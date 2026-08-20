Investigación
El Gobierno trabaja ya en la retirada de otros tres barcos científicos: «Lura», «Mytilus» y el «Francisco de Paula Navarro»
Sucederán al «García del Cid», vendido para su desguace sin publicidad meses después de la desaparición a bordo de una tripulante de Cangas
El García del Cid fue un buque oceanográfico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) estrenado en 1979 y retirado de circulación tras 45 años de servicio. Fue el barco en el que, en septiembre de 2023, desapareció María del Carmen Fernández Vázquez, la tripulante de Cangas que había denunciado una violación a bordo. La institución lo vendió, sin abrir previamente un procedimiento público, por 14.700 euros, como desveló FARO durante su investigación.
Este, el García del Cid, es el último oceanográfico jubilado en España, pero pronto le sucederán otros tres. El CSIC prevé dejar de contar ya este mismo año 2026 con el Lura, entregado en 1981 y de escasos 14 metros de eslora con casco de madera. Realiza actividades de investigación costera y muestreo en zonas próximas a la costa, principalmente en aguas de Galicia. A continuación será el turno del Francisco de Paula Navarro, del año 1984 y al que, según el calendario de la institución que preside Eloísa del Pino, le quedan dos de actividad. Este buque, de 30,5 metros, es utilizado habitualmente en campañas en toda la costa española y, sobre todo, en el noroeste Atlántico, sur Atlántico y Mediterráneo.
Para 2031 la jubilación le llegará al Mytilus, de 24 metros; su actividad se circunscribe principalmente a Galicia, aunque también realiza campañas en otras zonas de la Península Ibérica y Canarias. Al margen del Hespérides, no consta que el CSIC esté trabajando en el reemplazo de estas tres unidades. A mediados de la próxima década deberá retirarse el Vizconde de Eza, propiedad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los comuneros que plantan agua en el monte
- Hasta 15.000 euros para que los jóvenes compren o construyan su casa en el rural gallego: requisitos y cómo pedir la ayuda
- Negarse a soplar sale muy caro: multa de 2.700 euros y 2,5 años sin poder conducir a una mujer de Bueu que eludió completar la prueba de alcoholemia
- Buscan a un vecino de Vigo desaparecido desde el domingo: «Creemos que está desorientado y no recuerda dónde vive»
- Bomberos forestales de Galicia denuncian la precariedad del avituallamiento en incendios
- Caballero: «El pastiche de la cafetería tiene el tiempo contado; queremos dejar la muralla de O Castro completamente al descubierto»
- Evacúan en helicóptero desde la isla de Ons a un menor de 8 años natural de Bilbao
- Esprint final para el examen teórico de coche