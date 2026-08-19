Concesionarios
GWM se convierte en la decimoquinta marca de coches china que se vende en Vigo
La marca, que sondea España para su primera planta en Europa, tiene el concesionario en la estrada do Vilar
Se une al ramillete de enseñas que copan ya más del 13% de la cuota de las matriculaciones gallegas
El coche chino se hace grande en Galicia y en Vigo. Las enseñas del gigante asiático ganan cuota de mercado con cada mes que pasa en un gran desembarco que se nota en el puerto, con la importación de vehículos, y en la calle, con la apertura de concesionarios. La última en tener un punto de venta propio es GWM, que se implanta en la estrada do Vilar, muy cerca de la avenida de Madrid, convirtiéndose en la decimoquinta marca de coches china que se comercializa en la ciudad olívica.
La marca, cuyas siglas significan Great Wall Motors, inició este año su actividad en España a través de una red comercial propia con 42 puntos de venta. La presentación oficial fue a principios de julio, con el lanzamiento del Ora 5, un SUV compacto que comercializa desde 19.950 euros.
El concesionario, situado justo frente a la sede de Gradiant, está ya totalmente rotulado y con algunos vehículos en su interior. En la web oficial de la marca, que baraja España como posible emplazamiento para su primera fábrica en Europa, el concesionario vigués aparece con el rótulo de «próxima apertura», al igual que el de A Coruña.
De esta forma, GWM sigue la estela de las otras marcas chinas que se comercializan ya en la comunidad y que tienen punto de venta en Vigo. Las tres más vendidas, por ejemplo, se venden en base a asociaciones con empresas locales, como es el caso de MG (Zina Móvil), BYD (Pérez Rumbao) y la dupla Omoda y Jaecco (Grupo Resnova).
Junto a estas cinco marcas también se venden otras como Xpeng, (una de las últimas en llegar) y Geely (como la anterior, de la mano de Pérez Rumbao), o Leapmotor, la gran aliada china de Stellantis.
Con matriculaciones más modestas, al menos de momento, también se venden en el área olívica las marcas EVO (Rodovigo), Changan (Resnova) y Dongfeng (Pérez Rumbao). Y para completar la lista, a través de Integral Motion se comecializan las enseñas Livan, DFSK, Foton o BAIC.
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