Galicia pasa del superávit al déficit comercial con Brasil en 10 años: ya roza los 48 millones

Las exportaciones de Galicia a Brasil crecieron entre el primer semestre de 2016 y el de 2026. Pasaron de 35,74 millones de euros a 39,64, lo que supone un incremento del 10,9% en una década. En términos absolutos, las ventas gallegas al mercado brasileño, integrante del Mercosur, aumentaron en unos 3,89 millones en la primera mitad del actual ejercicio.

Mucho más intenso fue el avance de las importaciones gallegas procedentes de Brasil, que se multiplicaron por siete en 10 años. Pasaron de 12,46 millones de euros en el primer semestre de 2016 a 87,61 millones en el de 2026, un incremento del 603,2%. En términos absolutos, Galicia pasó a importar de Brasil 75,15 millones de euros más.

El cambio de escenario con respecto a 2016 es importante: por entonces, Galicia tenía superávit, con 35,75 millones exportados frente a 12,46 millones importados, un saldo positivo de 23,29 millones. En 10 años, por tanto, el saldo ha pasado de +23,29 a −47,97 millones, un deterioro de 71,26 millones de euros.

Brasil presenta un peso comercial reducido frente a otros países de América Latina pese a su tamaño y relación histórica con Galicia. Sus exportaciones alcanzan 39,64 millones de euros en el primer semestre, muy por debajo de México (161,44 millones) y también de Argentina (59,98 millones) o Chile (81,82 millones).

En importaciones, también le superan Ecuador (142,08 millones), México (426,86 millones), Argentina (que forma parte de Mercosur, 218,23 millones) y Chile (99,93 millones).

En la suma de importaciones y exportaciones, Brasil alcanza 127,25 millones de euros, una cifra muy inferior a la de México, con 588,30 millones, que registra un volumen comercial 4,6 veces superior al de Brasil; o la de Argentina, con 278,21 millones, que lo supera 2,2 veces. Chile (181,75 millones) y Ecuador (176,87 millones) presentan un volumen aproximadamente 1,4 veces mayor.

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Más comparaciones: el valor de las exportaciones e importaciones del primer semestre de año con Corea del Sur (107,67 millones de euros) es mayor que el de Brasil. En importaciones, tiene muy cerca a Indonesia (86,98 millones) y Argelia (83,1 millones).