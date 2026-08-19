Naval
Así será el catamarán que fabrica Aister en Moaña para unir las islas de Saint-Pierre et Miquelon
La embarcación de 4,3 millones de euros cuenta con diseño de la firma Chartwell Marine
«Será un catamarán más rápido y también más cómodo», celebran desde las islas
Aister Aluminium Shipyard logró el pasado abril un contrato especial, tanto por el tipo de barco como por el país de destino. La empresa de Moaña venció en una licitación lanzada por Saint-Pierre et Miquelon para fabricar un catamarán de pasaje con espacio para carga rodada por 4,3 millones de euros. Ahora, la autoridad que dirige este enclave situado frente a Canadá, el último vestigio francés en América del Norte, ha desvelado el diseño final de la embarcación, que lleva la firma de la oficina de ingeniería británica Chartwell Marine.
Como avanzó FARO entonces, el barco tendrá por nombre Jeune France II y se convertirá en un pequeño ferri de aluminio con 22,5 metros de eslora por 7,5 de manga. Destaca que tendrá propulsión híbrida, con dos motores diésel de 368 kW y un sistema de propulsión eléctrica, lo que le permitirá alcanzar una velocidad de servicio de 12 nudos. Cubrirá la ruta entre Saint-Pierre y la isla de Langlade.
Según el presidente del Consejo Territorial de San Pedro y Miquelón, Bernard Briand, la importante inversión para el pequeño territorio era muy necesaria toda vez que la embarcación que ahora presta el servicio está ya al final de su vida útil. «Esta futura embarcación se ha diseñado especialmente para adaptarse a las características del territorio y, más concretamente, a las de Langlade», indicó en un vídeo en el que mostró las imágenes del barco.
«Será un catamarán más rápido y también más cómodo. La particularidad del proyecto es que el barco simplemente atracará en el muelle con una rampa que se bajará y que permitirá a los particulares acceder directamente a la orilla. Además, permitirá transportar un poco más de equipaje y carga», destacó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un marinero del cerco en un accidente mientras faenaba en las Cíes
- El Náutico de San Vicente vuelve a instalar una valla opaca para ocultar sus conciertos y reducir los problemas que causan
- Un incendio forestal que ya supera las 20 hectáreas moviliza decenas de medios en Ponteareas
- Manuel Freire y Dolores Pastoriza celebran los 60 años de casados
- La universidad pasa factura emocional en Galicia: casi 500 estudiantes piden ayuda psicológica a sus campus en un año
- Muere en Ourense Marcos Rodríguez Pantoja, el hombre que vivió más de una década aislado con lobos en Sierra Morena
- Un lunes de colapso en las carreteras de O Morrazo
- Portugal perfila los 12 trenes con los que unirá con Alta Velocidad Lisboa, Oporto y Galicia: más de 500 plazas en dos clases y sin cafetería