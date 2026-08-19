Así será el catamarán que fabrica Aister en Moaña para unir las islas de Saint-Pierre et Miquelon

Aister Aluminium Shipyard logró el pasado abril un contrato especial, tanto por el tipo de barco como por el país de destino. La empresa de Moaña venció en una licitación lanzada por Saint-Pierre et Miquelon para fabricar un catamarán de pasaje con espacio para carga rodada por 4,3 millones de euros. Ahora, la autoridad que dirige este enclave situado frente a Canadá, el último vestigio francés en América del Norte, ha desvelado el diseño final de la embarcación, que lleva la firma de la oficina de ingeniería británica Chartwell Marine.

Como avanzó FARO entonces, el barco tendrá por nombre Jeune France II y se convertirá en un pequeño ferri de aluminio con 22,5 metros de eslora por 7,5 de manga. Destaca que tendrá propulsión híbrida, con dos motores diésel de 368 kW y un sistema de propulsión eléctrica, lo que le permitirá alcanzar una velocidad de servicio de 12 nudos. Cubrirá la ruta entre Saint-Pierre y la isla de Langlade.

Según el presidente del Consejo Territorial de San Pedro y Miquelón, Bernard Briand, la importante inversión para el pequeño territorio era muy necesaria toda vez que la embarcación que ahora presta el servicio está ya al final de su vida útil. «Esta futura embarcación se ha diseñado especialmente para adaptarse a las características del territorio y, más concretamente, a las de Langlade», indicó en un vídeo en el que mostró las imágenes del barco.

«Será un catamarán más rápido y también más cómodo. La particularidad del proyecto es que el barco simplemente atracará en el muelle con una rampa que se bajará y que permitirá a los particulares acceder directamente a la orilla. Además, permitirá transportar un poco más de equipaje y carga», destacó.