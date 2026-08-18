Stellantis Vigo vuelve esta semana al trabajo con las elecciones sindicales en el horizonte

Stellantis Vigo volverá esta semana al trabajo de forma paulatina. Como viene sucediendo en los últimos años, los trabajadores del Sistema 1 y del Sistema 2 se irán reincorporando según el calendario establecido para cada uno de ellos, si bien en esta ocasión la plantilla lo hará con un ojo puesto en las próximas elecciones sindicales, cuyo proceso comienza formalmente este martes.

La plantilla retoma a partir de este 18 de agosto los trabajos en la factoría, con un regreso escalonado que comienza con el Sistema 2 (ensambla las furgonetas K9) en el turno de mañana y que se alarga el jueves al Sistema 1 (el que produce el todocamino Peugeot 2008). Junto a ello volverán también al trabajo los empleados de otros talleres de Balaídos, como el de baterías o colecciones CKD/SKD.

Según se acordó antes del parón vacacional, en el que se ha aprovechado para realizar los primeros trabajos in situ para la nueva plataforma STLA One, los más de 6.000 trabajadores de la planta están llamados a las urnas entre el 16 y el 17 de octubre. Sin embargo, se trata de un proceso que comienza este martes con el preaviso que se debe enviar a la Xunta, previo a la constitución de la mesa electoral.

Tras ese paso, los sindicatos podrán presentar las candidaturas entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre, fijando el día 8 de ese mes como el adecuado para dar comienzo a la campaña en sí.

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En las últimas elecciones sindicales, celebradas en 2022, el SIT-FSI acaparó el 64,2% de los votos (por el 62,8% que había logrado cuatro años antes), obteniendo 21 de los 31 delegados. El segundo sindicato con mayor apoyo fue, de nuevo, UGT, con cuatro delegados, desempatando con la CUT, que obtuvo tres (bajó uno). CC OO, por su parte, logró mantener su número de delegados, tres, mientras que la CIG había pasado de tener dos a ninguno.