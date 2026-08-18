Stellantis Vigo regresa al trabajo con el desafío de pulverizar su récord con la planta en obras

Las máquinas vuelven a rugir en Balaídos. Aunque no será hasta comienzos de la próxima semana cuando alcance velocidad de crucero, parte de la plantilla de Stellantis Vigo volvió este martes a la faena. Atrás quedan ya los casi 295.000 vehículos producidos en la factoría durante el primer semestre, pero por delante restan meses para un año clave en la planta por dos motivos. Por un lado, por la posibilidad real de volver a pulverizar su récord de producción, alcanzable si no hay contratiempos; por otro, por el acelerón en la implantación de la nueva plataforma industrial, la STLA One, cuyas obras se alargarán durante semanas, aunque de momento sin entorpecer la actividad en el Sistema 1.

Tal y como estaba previsto, parte de los más de 6.000 trabajadores acudieron a su puesto de trabajo a las seis de la mañana. Con ello, Balaídos retomó el ensamblaje de las furgonetas K9 antes de que este jueves se haga lo propio con el Peugeot 2008, el todocamino vigués, con el regreso de los operarios del Sistema 1. Una vuelta al cole sin contratiempos, como confirmaron las fuentes consultadas, pero llena de novedades en la factoría, donde ya son visibles las obras realizadas para la industrialización de la nueva plataforma, heredera de la desaparecida STLA Small con el lanzamiento de la nueva hoja de ruta impulsada por el CEO de Stellantis, Antonio Filosa.

Como avanzó FARO, los habituales trabajos veraniegos incluyeron en esta ocasión movimientos de calado en la línea, toda vez que se ha modificado uno de los pulpos de la línea, una máquina que los trabajadores llaman así por sus brazos para ensamblar la carrocería y el bloque motor de los coches en una única operación. Fuentes sindicales afirmaban entonces que esto «solo es el inicio y habrá más reformas», pero lo cierto es que no es lo primero ni será lo último, dado que Stellantis Vigo lleva mucho tiempo trabajando en la implantación de la STLA, también en la zona que quedó vacía en 2024 con la retirada en el Sistema 1 del proyecto M3-M4, los sedanes Peugeot 301 y Citroën C-Elysée.

La campa de vehículos de Stellantis en O Porriño. / Pablo Hernández Gamarra

Las mismas fuentes consultadas señalan que «la mayoría de las obras están terminadas», pero también que hay otras que «se prolongarán semanas». Eso sí, está por ver si será necesaria paralizar la producción del P24 (nombre interno del Peugeot 2008) durante estos trabajos, como ya sucedió en las plantas italianas donde se instalaron las nuevas STLA o en Figueruelas (Zaragoza), que también tiene dos líneas. Una vez culminadas, y si nada se tuerce, Stellantis Vigo producirá la siguiente generación del todocamino, el P1X, que podría convivir en el tiempo con el restyling del actual modelo en el que ya se trabaja junto a algunos de los proveedores clave. Este último se ha bautizado a nivel interno como P2J.

Y pese a que estos trabajos continúan en la fábrica, el anhelo de volver a batir el récord de producción sigue vigente. El año pasado la planta logró alcanzar las 559.427 unidades, lo que supuso un alza del 8% respecto 2024 y, sobre todo, se estableció una nueva marca de referencia al dejar atrás la firmada 18 años antes.

En el primer semestre, Balaídos ensambló una media mensual de más de 49.160 coches. De ser un año completo la cifra a final de curso rozaría los 590.000 vehículos. Sin embargo, habrá que restar tanto el paro por las vacaciones estivales como las de Navidad, además de confiar en que no haya contratiempos que obliguen a ralentizar la producción en un sector tan cambiante como el de la automoción. El año pasado, por ejemplo, los graves incendios en Ourense provocaron paros en la producción al afectar a un proveedor (Autoneum).

Sea como sea, hasta junio la cifra de producción fue muy similar a la alcanzada en el primer semestre de 2025 (294.828), por lo que existen motivos de sobra para creer en un nuevo récord bajo la dirección de José Luis Alonso Mosquera.