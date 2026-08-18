El presidente de Iberdrola visita Astilleros Ría de Vigo para conocer el primer buque de eólica marina construido en Galicia

El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, visitó este martes las instalaciones de Astilleros Ría de Vigo para conocer de primera mano el avance de uno de los proyectos de construcción naval más innovadores que se desarrollan actualmente en Europa. Se trata del buque de eólica marina 100% eléctrico tipo eCSOV (siglas en inglés para electric Commissioning Service Operation Vessel) que produce la atarazana de Grupo Armón para la armadora británica Bibby Marine. Es el primero de este tipo que se fabrica en Galicia.

Durante el recorrido por el astillero, Galán se interesó especialmente por el desarrollo técnico del buque, así como por su sistema de propulsión y almacenamiento energético. El presidente de Iberdrola también pudo conocer las capacidades industriales y tecnológicas de la compañía gallega para abordar proyectos de elevada complejidad.

Según informa Armón, Galán destacó la importancia de iniciativas de este tipo para avanzar en la transición energética y favorecer un modelo industrial más sostenible. En este sentido, subrayó el compromiso de Iberdrola con la electrificación de la economía, que considera una herramienta clave para mejorar la competitividad, reforzar la independencia energética y acelerar la descarbonización de la industria y del transporte marítimo.

La visita también puso en valor el papel de Astilleros Ría de Vigo (que ocupa las instalaciones de la antigua Hijos de J. Barreras) y de Armón en el tejido marítimo e industrial de Galicia, especialmente en el desarrollo de soluciones vinculadas a la innovación y la sostenibilidad.

El primer buque para eólica marina que se construye en Galicia, para Bibby Marine. / Seaplace

El proyecto refuerza asimismo la posición de Vigo como uno de los principales polos europeos de construcción naval especializada y como un enclave con capacidad para participar en la transformación del sector marítimo hacia modelos con menores emisiones de carbono.

«Estamos encantados de dar la bienvenida al Sr. Galán a Astilleros Ría de Vigo y de mostrarle los avances que se están logrando en este buque pionero. El eCSOV de Bibby Marine representa un importante paso adelante en la descarbonización de las operaciones de la energía eólica marina y demuestra lo que puede lograrse mediante la colaboración entre socios líderes del sector», dijo el director de Nuevas Construcciones de Flota de Bibby Marine, Gavin Forward.

Noticias relacionadas

Al acto acudieron tanto el CEO de Armón, Laudelino Alperi, como el presidente de Seaplace, Manuel Moreu, representaron a la firma de ingeniería naval (con oficina en Vigo) que es responsable del diseño del buque. También participaron otros representantes de la armadora y del propio astillero olívico.