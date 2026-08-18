El déficit comercial se dispara hasta los 32.781 millones en el primer semestre, un 30,5% más

El déficit comercial de España se situó en el primer trimestre de 2026 en casi 32.781 millones de euros, lo que supone un aumento del 30,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Así se desprende de los datos del informe de comercio exterior de junio publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El aumento, según detalla el documento, se debe al repunte tanto de las exportaciones, que lo han hecho en un 2% hasta los 201.133,6 millones de euros, la segunda mayor cifra registrada en un primer trimestre, como de las importaciones, que han aumentado en un 5,2%, hasta los 233.914,6 millones de euros.

El máximo de junio

Por otra parte, en datos mensuales, las exportaciones alcanzaron su máximo histórico para un mes de junio, contabilizándose en 35.545 millones de euros, un 5,3% más que en el mismo mes del año anterior, observándose un repunte muy similar al anual.

Con todo, el déficit comercial se situó en 7.686 millones de euros en junio, lo que supone un incremento de 4.098 millones respecto al mismo mes del año anterior, y en línea con el mes de mayo de 2026 en el que el déficit fue de 8.244,8 millones de euros.

En el plano importador, uno de los repuntes más acusados corresponde a la energía, cuyas cifras han aumentado un 13,6%, hasta los 31.675 millones de euros, coincidiendo con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circulan gran parte de los barcos petroleros y gasistas.

De esta forma, el déficit energético se posiciona en los 17.558,4 millones de euros, al alza desde los 16.337 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que el déficit no energético se ha situado en 15.222,6 millones de euros, también por encima de los 8.775,7 millones de un año antes.

Socios comerciales

En cuanto a los socios comerciales, Plas exportaciones dirigidas a la Unión Europea-27 representaron el 62,4% del total y aumentaron un 7%. Se alcanzaron cifras récord del mes en 9 destinos comunitarios, entre ellos: Alemania, Polonia, Portugal o República Checa.

Así, el superávit comercial con la Unión Europea continúa con 12.764 millones de euros en el periodo. Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávits fueron: Portugal (9.514 millones de euros), Francia (9.461 millones de euros) y Reino Unido (6.801 millones de euros).

Por su parte, las exportaciones dirigidas a destinos extracomunitarios alcanzaron el 37,6% del total y también aumentaron un 2,5% respecto al mismo mes del año anterior. Se obtuvieron máximos históricos para el mes en mercados de relevancia para España como México o Canadá.

En junio las exportaciones españolas a China crecieron un 0,2% y las dirigidas a Estados Unidos aumentaron un 4,4%, cuarto mes consecutivo con crecimientos al mercado estadounidense. En cuanto a las importaciones, las procedentes de China crecieron un 24,1% y las de Estados Unidos aumentaron un 24,7%.

El número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes), siguió creciendo un 0,8 en el primer semestre del año hasta los 43.664 exportadores. Estos exportaron por valor de 193.788 millones de euros, lo que supone el 99,9% del total de las exportaciones y un 34,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

La tasa de cobertura

Por su lado, la tasa de cobertura --cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje-- se situó en el 86% a cierre de junio, lo que supone casi tres puntos más que un año antes.

El departamento dirigido por Carlos Cuerpo, encargado de recopilar y publicar los datos, ha destacado que, "pese al complejo contexto internacional y la situación derivada del conflicto en Irán, el sector exterior español mantiene una evolución positiva".