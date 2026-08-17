Un remolcador de más de 50 años reconvertido a yate elige el naval de Vigo como «puerto preferido» para ponerse a punto

Allá por 2021, Iain Macneil se propuso realizar una circunnavegación, pasando por los cinco cabos situados más al sur en el mundo. Aunque parece titánica, la tarea ya fue llevaba a cabo por innumerables personas, pero en el caso de este escocés la peculiaridad estaba en el barco que iba a emplear: un remolcador rompehielos de menos de 24 metros de eslora. El Astra, como se llamaba el buque, partió de Puerto Calero, Lanzarote, pero para poner a punto la embarcación el veterano capitán apostó por el naval de Vigo. Una ciudad a la que ahora regresa, pero capitaneando un remolcador muy diferente al de entonces: el lujoso Sea Ranger, de más de 50 años, recala en Beiramar.

Macneil es también el propietario y CEO de la compañía Witherby Publishing Group, una histórica editorial (data de 1740) homologada por la Organización Marítima Internacional (OMI, por sus siglas en inglés) que publica guías operativas y de navegación, así como normas técnicas para el sector marítimo. El año pasado anunció que se desprendía del Astra y que, a cambio, incorporaba el Sea Ranger, antes conocido como Lone Ranger y que nació en 1973 en el astillero alemán Schichau Unterweser AG bajo el nombre de Simson. Tiene 1.890 GT (gross tonnage) repartidos en 77,4 metros de eslora por 13,2 de manga y puede albergar a 10 huéspedes.

El «Sea Ranger» cuando trabajaba como remolcador con el nombre «Simson». / Whitherbys

Aunque cuenta ya con 53 años de historia, su vida como barco de lujo comenzó oficialmente en 1994. Aquel año fue totalmente reformado, añadiéndole lujosas estancias y convirtiéndolo en un explorer con capacidad para llegar allí donde otros megayates no pueden. De la obra se encargó la también germana Kusch Yachts, con un diseño exterior a cargo de Jack Setton Design y de Heinz Vollers para el interior.

Antes de llegar a las manos de Macneil, el Sea Ranger fue vendido varias veces y, como tal, tuvo varios dueños. En el selecto mundo de los yates fue muy sonada una subasta realizada en 2013 en el Salón Náutico de Antibes (celebrado en una zona costera entre Cannes y Mónaco), donde el buque fue vendido por un precio no revelado. Lo que sí se publicó entonces fue que su dueño era el exCEO de Google Eric Schmidt, hoy un cliente selecto del naval vigués y el encargado de liderar el proyecto de compra del astillero Metalships & Docks.

Tras ello los rumores sobre quién pasó a ser su armador apuntaban al magnate rumano Gabriel Comanescu, fundador del Grup Servicci Petroliere.

Ya bajo la propiedad de Witherby, y como hizo antes el Astra, el Sea Ranger recaló en Vigo el viernes por la mañana tras unos primeros trabajos en dique seco en Turquía. En la ciudad olívica permanecerá durante al menos tres semanas. «Estamos revisando a fondo nuestros generadores», comenta Iain Macneil.

El capitán valora mucho la red de astilleros y de auxiliares que se encuentran aquí. «Vigo sigue siendo, sin duda, mi puerto preferido para todas las reparaciones navales y los trabajos de ingeniería y electricidad», resume el escocés.

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¿Los planes para el buque? Por el momento no está prevista otra circunnavegación de récord como fue la realidad con el pequeño remolcador Astra; lo que sí es seguro es que contribuirá a desarrollar los trabajos de investigación marítima de la editorial. Todo ello con un pequeño sello del buen hacer del naval vigués.