Jornadas de 10 horas por 1.800 euros al mes: los autónomos gallegos trabajan más para tener un salario digno

Trabajar 10 horas diarias para ganar 1.800 euros al mes. Esa es la realidad de muchos de los 80.000 autónomos gallegos que ejercen oficios especializados como la albañilería o la pintura, según las cifras remitidas a FARO por parte de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). La entidad achaca la baja rentabilidad de los perfiles técnicos que operan por cuenta propia al «tiempo de trabajo inefectivo» que deben asumir, como el dedicado a sacar adelante toda su carga administrativa y estar al corriente de los deberes impuestos por los organismos públicos. «Parte del día a día del colectivo no es productivo, sino que se dedica a cumplir estas obligaciones», resalta el presidente de la asociación, el vilagarciano Eduardo Abad. A ello suma el encarecimiento de las materias primas con las que trabajan fontaneros, electricistas o carpinteros, entre otros: «Han triplicado su coste en estos últimos años, pero todo lo que ha subido no se ha podido repercutir en el precio del servicio que se presta al cliente final, porque es inasumible».

UPTA ha realizado una nueva radiografía del sector que pone el foco en la jornada laboral de los autónomos gallegos vinculados a actividades profesionales, técnicas y oficios especializados. Según indica, «trabajar más de 200 horas al mes no garantiza una remuneración suficiente por cada hora dedicada a la actividad». De media, la horquilla se mueve entre los 8,3 y los 12,9 euros/hora, por lo que hacen falta 217 horas mensuales para alcanzar salarios de entre 1.800 y 2.800 euros mensuales.

«El precio que aparece en una factura no es lo que gana el autónomo. Detrás de cada servicio hay muchas horas que el cliente no ve y que el profesional necesita trabajar igualmente», remarca Abad. «En Galicia esta realidad es especialmente importante en los oficios que necesitan desplazarse continuamente», incide, teniendo en cuenta que la dispersión territorial puede incrementar el tiempo que determinados profesionales necesitan para llevar a cabo su trabajo.

Junto a la movilidad, otra parte importante de la jornada de los profesionales por cuenta propia se consume en elaborar presupuestos, adquisición de materiales, tareas administrativas, facturación, atención a clientes, organización... Para UPTA, el objetivo debe ser incrementar el valor económico de cada hora mediante una mayor especialización, formación, productividad y reducción de la burocracia. «El futuro del trabajo autónomo gallego pasa por trabajar mejor remunerado, no por trabajar cada vez más», señalan desde la entidad.

¿Quién cobra más?

Según el análisis realizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, los perfiles especializados que más cobran son los cerca de 20.000 electricistas, fontaneros, instaladores que hay en la comunidad autónoma (con salarios netos que oscilan entre los 2.000 y los 2.800 euros con 10 horas de trabajo diarias). En el mismo nivel se encuentran los técnicos y otros profesionales especializados (unos 15.000 trabajadores), seguidos de los 30.000 soldadores, metalistas, cerrajeros, carpinteros, mecánicos, reparadores y trabajadores de mantenimiento por cuenta propia (entre 1.900 y 2.600 euros) y los 15.000 albañiles, pintores y otros oficios especializados (entre 1.800 y 2.500 euros).

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«El problema no es que los autónomos gallegos trabajen poco; es exactamente el contrario», subraya Abad, que pide «un cambio en el modelo productivo» para que estos profesionales rentabilicen mejor sus negocios. «La digitalización juega un papel clave en todo esto y aún no penetró en nuestro colectivo, igual que la inteligencia artificial, que nos ayudará a reducir la carga administrativa», sentencia.