«Premios» contra el absentismo: la industria gallega pacta pluses de 2 euros al día o 700 al año por no faltar al trabajo

Impex Europa, con 51 trabajadores, es una compañía especializada en la fabricación de pesticidas, desinfectantes y otros productos agroquímicos. Está en el parque empresarial de Trabanca Badiña, en Vilagarcía de Arousa. El pasado 6 de abril publicó su nuevo convenio colectivo en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOP), pactado con los sindicatos CC OO y UGT, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. En su artículo 37 expone lo siguiente: «Las partes firmantes reconocen el grave problema que para nuestra sociedad supone el absentismo y entienden que su reducción implica tanto un aumento de la presencia del trabajador en el puesto de trabajo como la correcta organización de la medicina de empresa y de la seguridad social, junto con unas adecuadas condiciones de seguridad, salud y ambiente de trabajo». Para «reducir» el absentismo, este convenio establece la retirada del complemento de incapacidad temporal si, en un periodo de tres meses, la tasa supera el 4% de la jornada de cada operario.

Esta es solo una de las medidas pactadas en los últimos meses por la industria gallega frente a las faltas al trabajo, justificadas o no, y que están popularizándose con gratificaciones cada vez más elevadas. Empresas privadas y acuerdos sectoriales están desplegando primas de entre 2 euros diarios o 700 euros brutos anuales por trabajador por acudir a su puesto, como ha comprobado FARO de la lectura de los últimos acuerdos divulgados por los boletines de las cuatro provincias. En la proveedora de componentes de automoción Aludec —acaba de ser adquirida por CIE Automotive— las partes firmantes (empresa y sindicatos USO, CC OO y CIG) acordaron regular lo que han denominado pacto de asistencia, a aplicar con efectos desde el 1 de enero. «Se tendrá en consideración de manera individualizada la asistencia al trabajo y la puntualidad». El complemento ascenderá a un máximo de 700 euros brutos anuales para este 2026. Este de Aludec Componentes es de aplicación para 197 personas y con vigencia hasta finales de 2027.

Instalaciones de Grupo Alfrío en Ribeira. / Alfrío

Más gratificaciones

En el Convenio colectivo provincial de siderometal y talleres de reparación de vehículos de la provincia de Ourense, que afecta a unos 7.000 trabajadores, se ha regulado de distinta forma. A partir del próximo ejercicio entrará en vigor el «plus de asistencia efectiva» (PAE), con el objetivo de «incentivar la asistencia regular de las personas trabajadoras, reconociendo el compromiso con la organización y la responsabilidad en el cumplimiento de la jornada laboral», dice textualmente. Lleva la firma de las patronales Atave, Acauto e Instaelectro; del lado sindical, de CIG, UGT y CC OO. Este PAE o plus nuevo se devengará por día: «Desde 2027, las personas trabajadoras percibirán un complemento económico de dos euros (2 €) por cada día completo de asistencia efectiva al trabajo», que se incorporará a la nómina mensual. No se tendrán en cuenta como penalización los permisos por fallecimiento, maternidad o de horas sindicales.

Para la planta de Productos Congelados SA (Procsa) de Ribeira, con 95 empleados, también se ha plasmado en convenio un incremento del «premio o prima de absentismo», como consta en su articulado. Los 32,15 euros mensuales son para todo el personal y «se pierden por picar hasta tres veces tarde en el mes con un tiempo máximo de una hora». En la siderúrgica Megasa, con 129 personas en plantilla, se ha pactado otro plus de carácter anual. «En 2027, en la nómina de enero, si el absentismo del año anterior ha sido inferior al 6%, se procederá al abono de un premio único de 200€». Para ingresarlo «se deberá [...] haber estado de alta todo el año anterior y no haber estado más de seis meses en situación de incapacidad temporal».

Los datos

El registro y la interpretación de los datos de absentismo —se considera como tal una baja médica, por ejemplo— es más que polémica. Las aristas son múltiples, por las condiciones de seguridad en el trabajo o la capacidad de atención de los servicios públicos sanitarios, amén del comportamiento de cada asalariado. Entre enero y abril, antes de que la Xunta modificase el protocolo de gestión clínica y seguimiento de la incapacidad temporal que estaba en vigor desde 2019 —la resolución, denunciada por las centrales sindicales y criticada por los médicos, es de 20 de mayo— se iniciaron 112.716 bajas laborales en Galicia.

El número de nuevos procesos mermó casi el 9% en comparación con el mismo periodo de 2025 (123.569), según los datos que acaba de actualizar la Seguridad Social. Son 10.853 menos en total, con bajadas en todos los meses. Galicia tiene el segundo mayor índice de prevalencia (73,61 casos por cada 1.000 trabajadores) y encabeza de nuevo la duración media: 80,96 días. Los procesos de baja duran más tiempo. UGT se quedó solo al suscribir con la Xunta el preacuerdo para afrontar el incremento de las bajas laborales en Galicia, con fortísimas críticas de CIG y CC OO.

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Sueldos

En Galicia se firmaron 175 convenios colectivos entre enero y julio, según los datos oficiales del Ministerio de Empleo, con una revalorización media salarial del 4%, casi equivalente al IPC y muy por encima de la tasa a nivel estatal (3,02%). Los convenios sectoriales fueron los más generosos en las subidas, con un alza media del 4,13%, frente al 2,95% de los de empresa. En suma, los convenios registrados son de aplicación en Galicia para más de 182.000 personas.