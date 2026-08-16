Doble celebración en UNVI: récord de facturación el año en el que «acompañó» a la Roja

La selección española de fútbol en 2024 tras ganar la Eurocopa y este año después de hacerse con el Mundial, pero también la italiana campeona del mundo en 2006 y la francesa en 2018, el Paris Saint-Germain vencedor de dos Champions League, el Real Madrid o el Olympiakos de baloncesto. Son algunos de los equipos que celebraron sus logros subidos en autobuses de doble piso descapotables que llevan sello gallego, concretamente, de Ourense. La carrocería es de la empresa UNVI, del grupo Pérez Rumbao, que presume con orgullo de formar parte de estos festejos.

La compañía es una de las empresas europeas de referencia en este mercado. «Aproximadamente, entre el 35% y el 40% de los autobuses de doble piso turísticos vendidos en Europa son de nuestra marca», señala Carlos Rivo, director general de UNVI, cuyos servicios centrales y dos centros de producción se ubican en el concello de San Cibrao das Viñas (UNVI SA). Cuenta con otro centro de trabajo en Vila Nova de Gaia, en Oporto (Camo-Indústria de Autocarros SA). En total, más de 300 trabajadores.

Este año, sacará de sus instalaciones aproximadamente 300 autobuses de todo tipo y anotará récord de facturación. «Superaremos los 40 millones de euros», concreta. Rivo indica que la compañía ya se prepara para alcanzar los 45 millones de euros de ingresos. «Queremos ser una empresa con un crecimiento sostenible y sano, centrándonos en tener una solvencia financiera sólida», explica antes de apuntar que, en sus 31 años de vida, aunque el foco está en toda Europa, los mercados preferentes de UNVI han sido España, Reino Unido, Irlanda, Francia y Portugal. «Puntualmente», atiende operaciones «de cualquier sitio del mundo».

La actividad internacional de UNVI se extiende a mercados de varios continentes gracias a la exportación de sus autobuses turísticos de doble piso, entre otros modelos. La empresa ourensana ha suministrado estos vehículos a lugares tan lejanos como Nueva Caledonia, en Oceanía, y Japón, donde trabaja ya en un tercer pedido para un operador con servicio en Tokio y Kyoto, además de México, Chile, Dubái y Omán, por citar algunos destinos. Pese a esta presencia global, la compañía subraya que Europa continúa siendo su principal mercado, donde concentra la mayor parte de su actividad.

En el segmento de autobuses urbanos y suburbanos, UNVI también ha desarrollado proyectos de gran volumen en distintas ciudades europeas. Entre ellos, destacan las 111 unidades entregadas en Funchal, capital de Madeira, y otras 79 para Cascais, en el área metropolitana de Lisboa. La firma también ha suministrado 25 autobuses para Ourense, así como para otras ciudades de España y Europa. Uno de los mayores contratos fue el firmado para una empresa de Corea del Sur: entre 2017 y 2019, UNVI fabricó y entregó más de 170 autobuses suburbanos de doble piso cerrados destinados a conectar Seúl con las ciudades de su entorno.

Los autobuses eléctricos representan actualmente en torno al 15% de la producción de UNVI, una cuota que la compañía prevé incrementar de forma progresiva en los próximos años, «acompañando a los fabricantes de chasis». Para hacer frente al impacto del Covid-19, UNVI reforzó su estructura con el respaldo del Grupo Pérez Rumbao y las diferentes líneas de apoyo a las empresas disponibles en aquel momento, las cuales «estarán plenamente amortizadas a principios de 2027», un paso en línea con «mantener una sólida solvencia financiera y seguir acometiendo los proyectos en base a un crecimiento sostenible»..

Origen de UNVI

El origen del nombre de la empresa se remonta a la histórica industria carrocera gallega. UNVI responde al acrónimo de Unidad de Vehículos Industriales y recoge el legado de Unicar, una firma asentada en Ourense que cesó su actividad tras la crisis económica de comienzos de los años noventa. Posteriormente, el Grupo Pérez Rumbao impulsó la recuperación de la actividad industrial con el apoyo de la Xunta, dando origen al actual proyecto empresarial.

Además de fabricar carrocerías para autobuses urbanos, suburbanos y turísticos, la firma ourensana también desarrolla proyectos específicos de movilidad eléctrica. Entre sus entregas más recientes, figuran 18 autobuses eléctricos de doble piso destinados a la empresa pública TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), uno de los últimos contratos ejecutados por la compañía.