Tecnología con sello vigués para acertar la talla del zapato en segundos con solo una foto

En menos de medio minuto, el cliente de una tienda de calzado online puede saber qué talla exacta comprar tomándose una foto del pie con la cámara del móvil. Es la tecnología que ofrece la empresa Sizit AI, fundada por los vigueses Luca Riego (22 años) y Pablo Dorrío (23), ingenieros informáticos, y el extremeño Jorge López (35), técnico en sistemas informáticos en red afincado en Pontevedra desde hace años y con experiencia previa en el sector. Esta herramienta, bautizada como SizeFit AI, sirve para cualquier tipo de zapato y ya la usan más de una decena de marcas: Conguitos, Pitas, Flabelus, Beflamboyant, Mexas, Koops, Wasted Shoes o Petita Alba.

«Empezamos con este proyecto en enero de 2025. En enero de este año, ya comenzamos a hacer pruebas reales y, en marzo, iniciamos la comercialización después de ver que funcionaba genial. Ahora, estamos centrados en llevarlo a la máxima cantidad de tiendas online posible», explica Riego a FARO. Sizit AI es una de las iniciativas que habitarán el futuro Centro de Negocios Vgo TIC Global HUB del Consorcio de la Zona Franca de Vigo en la calle López Mora, en el antiguo complejo de Caixanova, un espacio llamado a potenciar ideas de futuro y reforzar la posición de Galicia en el ámbito del I+D, cuyo peso en la economía es creciente.

El nombre Sizit AI nace de la unión de size it (mídelo, en inglés) y AI, las siglas de artificial intelligence (inteligencia artificial). SizeFit AI combina size (talla) y fit (ajuste). «La parte de IA hace referencia a los modelos que utilizamos, que hemos desarrollado nosotros mismos desde cero a partir de nuestro propio conocimiento. No dependemos de soluciones estandarizadas de terceros», comenta Riego antes de indicar que «buena parte de la tecnología que hoy se engloba bajo la etiqueta de inteligencia artificial se basa en técnicas como el machine learning y la visión por computador, que llevan años utilizándose».

«Es precisamente ese procesamiento el que nos permite incorporar la etiqueta de IA al producto», concreta. Esta tecnología permite dejar atrás las guías de tallas por centímetros. El proceso es 100% online, el comprador no necesita descargar ninguna aplicación. Solo tiene que poner un folio debajo del pie y sacar la foto con el móvil; el algoritmo halla en segundos las dimensiones para conocer la talla ideal en función de la marca. «Es una herramienta innovadora con una implementación muy rápida y sencilla que reduce drásticamente las devoluciones, aumenta las conversiones y mejora la experiencia de compra», defiende Riego.

Los tres trabajan desde su casa, ya que únicamente necesitan conexión a internet, y se dedican plenamente a este proyecto. «Nos juntamos de vez en cuando para temas concretos», indica Riego. Les ofrecen a sus clientes un mes de prueba para que se familiaricen con SizeFit AI y puedan decidir si pagan por su servicio. «La precisión es de lo que más presumimos: es de un milímetro. Además, es muy intuitivo, sirve para todo el mundo y ofrecemos mediciones ilimitadas. No tienes que ser Inditex para poder implementar esto y lograr beneficio económico, que es lo que cualquier marca busca», apostilla.

Con su futura llegada al hub de López Mora, Sizit AI persigue aumentar su cartera de clientes recurrentes y avanzar en el desarrollo tecnológico, además de aprovechar las sinergias con otras empresas del sector. El contacto con compañías tecnológicas y expertos permitirá obtener conocimiento, feedback y nuevas oportunidades de colaboración. También contempla ampliar «a medio o largo plazo» su tecnología al sector de la moda y aplicarla a las prendas de vestir, aunque su prioridad actual es el calzado. En el mercado europeo, hay «poca competencia» y Sizit AI destaca como ventaja su modelo de mediciones «ilimitadas y precisas».

Financiación

Los fundadores han recurrido a distintas vías para costear su desarrollo. «Hemos aportado fondos propios y también conseguimos algo de financiación a través de la aceleradora BF ClimaTech (impulsada por la Xunta y dinamizada por el Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular). Los ingresos orgánicos han empezado este año», anota. Además, está en el programa de Google para startups, que le permite usar su infraestructura a un coste reducido. Esta compañía, como se muestra en su web, también recibió ayuda del programa de incentivos a las empresas calificadas como Iniciativas de Empleo de Base Tecnológica (IEBT), de la administración autónomica.