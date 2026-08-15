Un icono de Vigo para espolear (más) las ventas de todo un 'Top 10' europeo

Stellantis tiene en Vigo a dos puntales de su plan industrial. Por un lado, las furgonetas K9, superventas en su segmento conquistando varios mercados y ayudando a situar al grupo como líder en vehículos comerciales; por otro, el Peugeot 2008, un SUV compacto que acumula ya más de seis años de vida de fábrica y que hasta ahora ha mantenido un fuerte tirón comercial. Según los últimos datos disponibles, el coche continúa afianzado en el Top 10 europeo, colocándose en una meritoria novena posición. Y para espolear todavía más las ventas, al menos en su versión eléctrica, el grupo tira de la vinculación del todocamino con la ciudad olívica situándolo en primera plana con todo un icono local como es el Sireno.

La página oficial de la marca del león acoge todos los modelos la venta, con sus respectivas motorizaciones. En el caso del 2008, como de otros, cuenta con dos entradas: una para la versión 100% eléctrica del coche, y otra para los que portan motores a combustión o los híbridos (microhíbridos, con la tecnología MHEV). Es en la pestaña del vehículo cero emisiones en la que Peugeot decidió «colocar» al 2008 en el centro de la gran plaza de Porta so Sol, justo delante de la pieza de arte otrora controvertida y que se ha convertido en un referente para los vigueses.

La imagen solo aparece en la versión española (.es) de la página oficial y en ella se aprovecha para destacar la procedencia del coche: «100% eléctrico, 100% gallego», además de añadirle un «Fabricado en Vigo», como si de un sello de calidad se tratase.

En el resto de páginas europeas el grupo utiliza imágenes genéricas, en vídeo, del coche rodando, como hace con la galería común para España y para el resto de países en la variante a combustión.

Ventas

El 2008 protagoniza en solitario la producción en el Sistema 1 de Stellantis Vigo. Y lo hace con unas cifras altas para tratarse de un coche de este tipo con estos ya más de seis años de vida. De hecho, este curso la dirección de la factoría elevó la producción por turno para adaptarse a los requerimientos del mercado. No en vano, el SUV culminó 2025 como el octavo coche más vendido, con 171.438 unidades comercializadas, siendo además el principal aumento interanual dentro del Top 10 al crecer un 5,9%.

En lo que va de 2026, la situación se mantiene más o menos parecida, habiendo perdido solo un puesto. De acuerdo a los datos de la consultora especializada Dataforce, el Peugeot 2008 es el noveno coche más matriculado en suelo europeo, con 88.717 unidades, justo por delante de otro vehículo de Stellantis (el Opel Corsa, 88.135) y detrás del Volkswagen Tiguan (94.270). Eso sí, lo cierto es que la cifra alcanzada por el coche vigués es casi un 8% más baja que la marcada en el primer semestre del año anterior (96.378).

Los planes de Stellantis para el futuro del todocamino pasan por un segundo restyling, como adelantó este medio. Desde Balaídos se trabaja ya con los proveedores en un lanzamiento para prorrogar la vida del actual P24 (nombre interno) y de la plataforma CMP, dando origen al P2J.

Todo ello a la espera de que se estrene la siguiente generación del Peugeot 2008 y de la nueva base industrial de la compañía que dirige Antonio Filosa, la STLA One. Entre estas novedades y la fuerza del Sireno, el objetivo del grupo es mantener esta gallina de huevos de oro en todo lo alto.