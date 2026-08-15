Huelga en los comercios por abrir en festivos y domingos

«Exigimos tiempo para vivir». Es una de las frases que pronunciaron trabajadores y delegados sindicales del sector del comercio el martes en una concentración convocada por Comisiones Obreras en una de las entradas de El Corte Inglés de Vigo. Su objetivo: poner fin al «abuso colectivo» de abrir varios domingos y festivos al año.

El gremio mostró su rechazo a la decisión de la Xunta de autorizar varias aperturas tanto domingos como festivos este verano sin consultar con los sindicatos —la ley permite abrir hasta en 10 jornadas de este tipo al año en la comunidad—. Este sábado, se celebró una huelga por el OK a que se trabajase siendo festivo. Al sector no le sentó bien que se hubieran escogido dos fechas muy señaladas en Galicia para abrir: el día siguiente al Santiago Apóstol (domingo 26 de julio) y en el puente de San Roque.