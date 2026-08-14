El músculo de la construcción
La mano de obra extranjera aumenta como nunca en el ladrillo gallego y supera ya los 10.000 trabajadores
Desde la regularización extraordinaria de abril se han incorporado un millar de profesionales foráneos al sector
Multiplican por tres su presencia en comparación con prepandemia y ya representan al 12% del sector
El impulso que urge la construcción gallega para afrontar sus retos capitales es imposible sin los trabajadores extranjeros. La mano de obra foránea cobra cada vez más peso en el ladrillo de la comunidad, donde ha multiplicado por tres su presencia en comparación con prepandemia y ya representa el 12% de los profesionales del sector.
Según los últimos datos disponibles, de junio, son ya más de 10.300 las personas procedentes de otros países, fundamentalmente no europeos, las que han encontrado un futuro en las obras que se levantan a lo largo de Galicia. Desde marzo, con la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno en abril como gran catalizador, se han incorporado un millar de nuevos extranjeros a la construcción. Son unos 2.340 más que en junio de 2025, una subida próxima al 30%. Se trata del mayor incremento anual tomando como referencia el sexto mes del año desde que existen registros.
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