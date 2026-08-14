Cuatro de las cinco denominaciones de origen gallegas ya han iniciado la recogida de uva

Las elevadas temperaturas han vuelto a adelantar la recogida de la uva en una gran parte de las regiones vitivinícolas de España. Se incluyen en este grupo las gallegas. La sucesión de olas de calor desde julio y los registros térmicos altos en junio han acelerado el ciclo de maduración del fruto, factor que hace que la campaña de la vendimia de 2026 sea la más temprana de la historia. No tan lejos quedan las épocas en las que este trabajo comenzaba en octubre.

Luis Manuel Vázquez, secretario-gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, traslada que la vendimia se inició ya el martes pasado. «Nunca habíamos comenzado tan pronto», señala. En todo caso, indica que, de forma generalizada, las bodegas empezarán el lunes 24 de este mes. «Esperamos una muy buena calidad y más cantidad que el año pasado», apostilla.

Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, aseguran que la vendimia comenzó ya este jueves. «Nunca tan pronto. El año pasado, se empezó la última semana de agosto», comentan. La Diputación de Pontevedra, con datos de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, informó que las revisiones realizadas confirman el excelente estado sanitario general de las viñas de la provincia.

También comenzaron los trabajos de recogida en Valdeorras: manos a la obra desde este jueves. Marcos Prada, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, concreta que la uva «está muy sana y se espera cantidad». Es la campaña más prematura de la historia. «Esperemos que no se siga adelantando más y se estabilice. Antes, se hacía en octubre, pasó al mes de septiembre, a finales de agosto… y, ahora, ya estamos a mediados», resume.

Indica que las lluvias abundantes de invierno y las registradas hace aproximadamente un mes permitieron que las cepas presentasen bastante reserva de agua, una buena noticia. «Tuvimos muy buena floración en primavera», apostilla. En todo caso, se espera que los trabajos de recogida se generalicen ya la próxima semana. Se realizarán, según traslada el Consejo Regulador, en unas condiciones óptimas de maduración y con una uva en estado idóneo de salud.

Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeira Sacra, informan que la recogida ya está en marcha desde el miércoles pasado. «Es la más prematura de la historia. El año pasado, comenzamos el 20 de agosto», apostillan. Indican que se están vendimiando las variedades que están listas más pronto, pero no de forma general. «Por ahora, sabemos que la calidad va a ser muy buena. No nos supone problema empezar antes», aseveran.

Miguel López, director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Monterrei, avanza que la vendimia comenzará el 17 de agosto. «Será la más prematura de la historia. El año pasado, se inició el 7 de septiembre», apunta antes de señalar que las condiciones climatológicas favorecieron la buena maduración de la uva. Se espera buena calidad, punto clave en la fortaleza del sector vitivinícola gallego.

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Los consejos reguladores estiman que la producción puede rondar los 81 millones de kilos, la más abundante de la historia, por encima de los 77,8 millones de kilos de 2011. En la Denominación de Origen Monterrei, se espera batir un nuevo récord de producción al llegar a unos 8,5 millones de kilos. Con respecto al resto de las DO: Rías Baixas espera una cantidad de uva recogida similar a la del año pasado (casi 50 millones), mientras que Ribeiro, Ribeira Sacra y Valdeorras estiman que se superará la cosecha del 2025.