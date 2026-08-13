«Seabiscuit», el velero de competición que el exCEO de Google Eric Schmidt (también) acicala en Vigo

El Seabiscuit es un schooner, que en el argot náutico equivale a una goleta: ha de tener dos o más mástiles y, habitualmente, el de proa es más elevado que el que está situado detrás. Este velero en particular, construido en el año 2005 por el astillero Holland Jachtbouw con diseño de Hoek Design Naval Architects, presenta cerca de 43 metros de eslora y dispone de una quilla retráctil. Esbelto y veloz, ha portado ya en el casco los nombres Skylge y This is Us y ha ondeado banderas de las Caimán, Bélgica, Reino Unido o Malta. Ahora porta pabellón de Grecia y pertenece a un magnate de renombre mundial que ya se ha asentado en Vigo: Eric Schmidt, exCEO de Google.

El propio Seabiscuit está en la ciudad olívica, en las instalaciones de Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard), a las que arribó en el mes de octubre de 2024. Está siendo reformado y actualizado a gusto del propio empresario, que ya confió al centenario astillero la transformación del offshore Polar Queen en el oceanográfico Falkor Too, emblema del Schmidt Ocean Institute. Y que, además, como desveló FARO, lidera el proyecto de compra de Metalships & Docks, el astillero de Grupo Rodman especializado en construcciones de acero y grandes proyectos de reparación y reforma.

Velero tipo schooner «Seabiscuit», en primer término. / Holland Jachtbouw

Como consta en su ficha técnica, el casco del Seabiscuit fue optimizado mediante ensayos en túnel de viento y programas de predicción de velocidad: fue concebido para correr sobre el mar. De acuerdo a los registros de la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés), el velero está a nombre de la sociedad Furlong Holding, con dirección en Grecia pero registrada en Malta. Su accionista es la empresa Roosevelt Investments Corporation Limited, de las Bermudas.

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Metalships

Océano de Ostras es el nombre de la sociedad limitada para la cual Metalships & Docks solicitó, al Puerto de Vigo, autorización para la transmisión del 100% de sus participaciones sociales. Una mercantil que no consta todavía como formalmente constituida —no quiere decir que no se haya hecho ese trámite, sino que no ha sido elevado aun al Registro Mercantil— y cuya matriz está localizada en el Estado norteamericano de Delaware, fundada el 14 del pasado mes de enero. Se trata de Oyster Ocean LLC (siglas equivalentes a una SL, Limited Liability Company), cabecera de un proyecto industrial que aspira a convertir al astillero vigués en un polo naval especializado en flota oceanográfica y yates de exploración.