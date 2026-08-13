La inflación vuelve a subir en Galicia: alcanza en julio su nivel más alto desde abril de 2023

La inflación vuelve a subir en Galicia: es la segunda comunidad autónoma en la que más escala, solo detrás de Cantabria (4,3%). Lo hizo un 4,1% en julio en la comparación interanual, cinco décimas por encima de la media estatal. Es la cifra más elevada desde abril de 2023, mes en el que se llegó a ese mismo porcentaje. Para encontrar una más alta, hay que retroceder a noviembre de 2021: 5,9%. En junio, fue del 3,3% tras caer dos décimas con respecto a mayo. Lejos quedan el 1,9% de enero o el 2,2% de febrero. El índice de precios al consumo (IPC) experimentó su mayor subida del año en marzo, cuando se elevó hasta el 3,8%. Bajó al 3,4% en abril y repuntó el mes siguiente al 3,5%.

La inflación en electricidad, gas y otros combustibles aceleró con fuerza en Galicia. Los precios de estos suministros aumentaron un 9,8% interanual, frente al 6,5% registrado en junio, tras haber caído un 0,6% en mayo. El repunte de julio devuelve la tasa a niveles elevados y supone un cambio de tendencia respecto a la moderación observada en los meses anteriores. En lo que va de año, el comportamiento ha sido irregular, con tasas positivas en enero y marzo, descensos en febrero y mayo y una nueva aceleración en los dos últimos meses. En julio, además, el incremento fue el mayor desde diciembre de 2025, cuando alcanzó el 8,2%.

Los carburantes y combustibles también se encarecieron con mayor intensidad. Se nota nuevamente la guerra de Washington en Oriente Próximo. Su tasa interanual pasó del 7,7% de junio al 12,3% en julio, un incremento de 4,6 puntos en solo un mes. El avance llega después de que los precios ya subieran un 14,3% en mayo y un 14,2% en abril, aunque se habían desplomado en enero (-7,2%) y febrero (-5,4%). La evolución refleja una recuperación muy marcada de los precios de los carburantes tras las caídas registradas al inicio del año. Pese a la moderación de junio, julio vuelve a situar la tasa por encima del 10%.

Rebaja fiscal del Gobierno

El gasóleo se encareció un 15,7% en julio en España, por encima del umbral del 15% que fija el Real Decreto-ley 18/2025, lo que obliga al Gobierno a activar la cláusula de salvaguarda de forma automática este jueves, según han informado fuentes del Ministerio de Economía: en septiembre, pone en marcha una rebaja fiscal sobre el impuesto de hidrocarburos de 20 céntimos por litro y no de 5, como estaba previsto; en agosto, es de 10 céntimos y fue de 15 céntimos en julio. La gasolina subió un 7,3% a nivel nacional. El Gobierno mantendrá la bonificación de 5 céntimos por litro en septiembre.

Cesta de la compra

La inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se moderó en julio en Galicia. Los precios de este grupo aumentaron un 2,7% interanual, frente al 3,1% registrado en junio, lo que supone una reducción de cuatro décimas en la tasa. En cambio, restaurantes y servicios de alojamiento aceleraron su inflación en julio hasta el 4%, seis décimas más que en junio, cuando el incremento se situó en el 3,4%. En la cesta de la compra, la carne de vacuno se encareció un 17,7% interanual en julio, por lo que modera el 20% de junio. Los huevos mantienen una subida del 13,6% y el pescado fresco y congelado baja su avance del 10,7% al 9,1%. También suben un 8,1% los crustáceos, moluscos y preparados de pescado y un 4,2% los aceites y grasas.

Las legumbres y hortalizas frescas aumentan un 3,9%, frente al 5,2% de junio, mientras la carne de ave se modera al 2,3% y el porcino al 1,6%. En conjunto, los alimentos y bebidas no alcohólicas pasan del 3,1% al 2,7%. Otros productos básicos muestran una evolución más contenida. El pan sube un 2%, los cereales y derivados un 1,5%, la leche un 0,8% y los productos lácteos un 0,2%. Las frutas frescas bajan un 2,6%, el azúcar un 7,2% y los preparados de legumbres y hortalizas un 1,2%. También se abaratan prendas y parte del calzado. Fuera de la alimentación, el transporte personal acelera hasta el 8,3%, desde el 5,6% de junio.